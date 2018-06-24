ثبت نام دانش آموزان در مدارس استان تا پایان مردادماه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا باید برنامه ریزیهای لازم برای ثبت نام به موقع اتش آموزان انجام شود و والدین نیز باید تا موقع مقرر نسبت به ثبت نام دانش آموزان اقدام کنند.

وی بیان داشت: در راستای بازگشایی به موقع مدارس در آموزش و پرورش استان، کمیته های مختلفی همچون پشتیبانی، تبلیغات، تعمیر و تجهیز حفاظت و کمیته ارزشیابی انسانی فعال هستند.

زارع پور با بیان اینکه سال تحصیلی جدید باید با شور و اشتیاق برای دانش آموزان و معلمین آغاز شود، گفت: اعضای کمیته های مختلف بازگشایی مدارس باید تمام تلاش خود را در راستای آمادگی مدارس برای شروع سال تحصیلی به کار گیرند.

وی افزود: همچنین باید اجرای مناسب طرح هجرت در مدارس، با برنامه ریزی مدیران وهمکاری دانش آموزان شاداب سازی مدارس تا قبل از آغاز سال تحصیلی انجام شود.

زارع پور اظهار داشت: در آغاز سال تحصیلی جدید محیط مدارس باید به گونه ای باشد که دانش آموزان با اشتیاق و تلاشی مضاعف آموزش خود را آغاز کنند.

وی افزود: در این راستا باید پروژه مهر اطلاع رسانی مناسبی داشته و برنامه هایی همچون دعوت از مسئولان و خانواده های شهدا و برپایی نمایشگاه نیز در برنامه ها لحاظ شود.