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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

آغاز دوره های آموزشی فرهنگسرای قرآن

آغاز دوره های آموزشی فرهنگسرای قرآن

ثبت نام دوره های آموزشی فصل تابستان فرهنگسرای قرآن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام دوره های آموزشی فرهنگسرای قرآن  آغاز شد. برگزاری کلاسهای قرآنی، فرهنگی، هنری و علمی با بهره گیری از اساتید مجرب و با سابقه از برنامه های تابستانی این فرهنگسراست.

کلاس های قرآنی شامل روخوانی و روانخوانی، تجوید مقدماتی و تکمیلی، قرائت تحقیق،مفاهیم، ترجمه و تفسیر، حفط خردسالان و حفظ چند جزء، نهج البلاغه و شرح صحیفه سجادیه می شود.

کلاس های فرهنگی هنری متعددی نیز متناسب با درخواست و سلیقه سایر مخاطبان فرهنگسرا از جمله طراحی نقاشی، خوشنویسی، تذهیب، خیاطی و قالیبافی و بافتنی ، چرم دوزی و گلیم بافی همچنین رباتیک ، چرتکه زبان و کاریکاتور و ... تدارک دیده شده است.

علاقمندان برای ثبت نام این دوره ها می توانند به فرهنگسرای قرآن به نشانی خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی مراجعه نمایند یا با تلفن های۳-۵۵۷۷۵۱۴۱ و یا با۵۵۱۴۲۶۲۷ تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 4329299
سارا فرجی

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