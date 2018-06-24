هزینه ۱۵۴ میلیارد تومانی بیمه سلامت برای ۲۰ هزار بیمار ام اس

به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری ام اس یک بیماری ناتوانکننده است که مغز و نخاع را تحت تاثیر قرار داده و باعث از دست دادن کنترل، دید، تعادل و بیحسی میشود. در بیماری ام اس اعصاب مغز و نخاع توسط سیستم ایمنی بدن آسیب میبینند که به این اختلال بیماری خود ایمنی میگویند. بیماریهای خود ایمنی بیماریهایی هستند که در آنها سیستم ایمنی بدن که وظیفهشان حفاظت از بدن و نابود کردن آسیب رسانهای خارجی همچون باکتریهاست، به طور اشتباه شروع به حمله به بافتهای بدن میکند.
در بیماری ام اس، سیستم ایمنی بدن شروع به حمله به مغز و نخاع که سیستم مرکزی اعصاب را کنترل میکنند، کرده و باعث فلج شدن و از کارافتادگی آنها میشود. بیماری ام اس بیماری اغلب افراد جوان بوده و بیشتر خانمها را درگیر میکند. این بیماری در ساکنان شهرهای بزرگ بیشتر به چشم میخورد و در شهرهای کوچک و روستاها شیوع این بیماری کمتر است.
به طور مشخص علت شیوع بیماری ام اس در کشور هنوز مشخص نیست. تشدید شیوع این بیماری در شهرهای بزرگ مثل مشهد، اصفهان، تهران، تبریز و شیراز به نسبت دیگر استانها بیشتر است. بیش از ۲ و نیم میلیون نفر در دنیا و حدود ۶۰ هزار نفر در کشور به ام اس مبتلا هستند که عمده این افراد جوان و در سن ۲۰ تا ۴۰ سالگی هستند.
درباره وضعیت نموداری شیوع بیماری ام اس در کشور نسبت به منطقه خاورمیانه بالا هستیم. در کشورهای اطراف به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس هم به نوعی این بیماری در حال افزایش است. مطالعات نشان داده بیماری ام اس در دنیا رو به افزایش است و اکنون شاهد شیوع این بیماری در امریکای شمالی و اروپای شمالی هستیم.
حنان حاج محمودی مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در گفتوگو با آیهینا با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ هزار بیمه شده مبتلا به ام اس تحت پوشش این سازمان هستند، گفت: این تعداد بیمه شده سالیانه حدود ۱۳۰ هزار بار مراجعه به داروخانههای کشور داشتهاند.
وی ادامه داد: برای هر بیمه شده مبتلا به ام اس در ماه بیش از ۶ میلیون ریال توسط سازمان هزینه میشود به طوری که مجموع هزینهکرد سازمان برای این بیماران ۱۵۴ میلیارد تومان در سال است.
مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تعداد ۱۴ قلم دارو در بسته خدمتی دارویی بیماران ام اس تحت پوشش سازمان بیمه سلامت است که از این تعداد ۳ قلم از داروهای برند با فرانشیز ۴۰ درصد و ۱۱ قلم با فرانشیز ۵ و ۱۰ درصد است.
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