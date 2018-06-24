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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۱

همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر؛

چهارمین مرکز اقامتی غیر دولتی ترک اعتیاد در بیرجند افتتاح شد

چهارمین مرکز اقامتی غیر دولتی ترک اعتیاد در بیرجند افتتاح شد

بیرجند- چهارمین مرکز اقامتی میان مدت غیردولتی ترک اعتیاد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در بیرجند افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح چهارمین مرکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد بیرجند اظهار داشت: این مرکز بهبودی اقامتی میان مدت با ظرفیت ۴۵ نفر مجوز خود را از اداره کل بهزیستی دریافت کرده است.

علی عرب نژاد از پذیرش ۴۰ نفر در این مرکز خبر داد و گفت: در حال حاضر بالغ بر شش مرکز بهبودی اقامتی میان مدت برای مردان و یک کمپ مخصوص زنان تحت نظارت بهزیستی در استان فعالیت می کنند.

به گفته وی در سال گذشته یک هزار و ۵۳۰ نفر از خدمات این مراکز بهره مند شده اند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۸۷۳ میلیون تومان در حوزه درمان اعتیاد و کاهش آسیب های ناشی از آن به استان اختصاص یافته است، عنوان داشت: از این مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان توسط وزارت کشور تامین شده است.

عرب نژاد اضافه کرد: همچنین مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان از محل اعتبارات شورای مبارزه با مواد مخدر، ۲۷۳ میلیون تومان بهزیستی کشور و حدود ۷۰ میلیون تومان توسط وزارت رفاه به بهزیستی استان اختصاص تأمین شده است.

کد مطلب 4329304

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