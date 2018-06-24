به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی دالوند ظهر یکشنبه در بازدید از مجتمع آب رسانی «کهمان» اظهار داشت: پروژه «کهمان» از بزرگترین مجتمع های آبرسانی استان است که در سال ۸۶ عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی با بیان اینکه این مجتمع آب رسانی مشکل تامین آب، فرسودگی شبکه و بهداشت آب ۱۲۶ روستای منطقه را برطرف می کند، تصریح کرد: تاکنون مشکل آب رسانی ۳۸ روستای منطقه حل شده است.

معاون شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با تاکید بر اینکه اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، افزود: باتوجه به محدودیت اعتبارات و شاخص های توزیع اعتبار، تاکنون ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای این پروژه اخذ شده است.

دالوند با اشاره به اینکه با بهره برداری این پروژه ۲۰ هزار نفر آبرسانی می شوند، ادامه داد: عملیات اجرایی ۵ دهنه آب شرب به اتمام رسیده و از ۱۱۸ کیلومتر خط انتقال آب، ۱۱۶ کیلومتر اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه همچنین از ۵۰ کیلومتر شبکه داخلی پروژه، ۱۷ کیلومتر اجرا شده است، تصریح کرد: ۳ واحد پمپاژ آب از این پروژه تجهیز شده است و از ۱۱ مخزن ذخیره آب مورد نیاز، ۸ مخزن اجرایی شده است.

معاون شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با تاکید بر اینکه بنا بود هزینه های اجرایی و بهره برداری را پایین بیاوریم، افزود: در حال حاضر ۱۰حلقه چاه در مدار قرار دارد که هزینه بالایی برای نگهداری و پمپاژ آب نیاز دارند؛ اما با بهره برداری از پروژه مجتمع آب رسانی کهمان این چاه ها از مدار خارج می شوند.

دالوند با اشاره به اینکه ۱۰ تا ۱۲ سال نیز از مطالعات این پروژه گذشته است و نیازمند به بازنگری در مطالعات دارد، اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار ۱۵ میلیاردی این پروژه به صورت کامل طی سال به بهره برداری می رسد.