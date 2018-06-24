به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شفاعی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی لرستان با تاکید بر اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی یک نهاد ۱۰۰ درصد فرهنگی است و کار سیاسی در آن امکان پذیر نیست اظهار داشت: اگر مباحث سیاسی به حوزه کتاب ورود کند این حوزه به طور قطع آسیب پذیر خواهد بود و از هدف اصلی که مدنظر ما بوده به آسانی دست پیدا نمی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دوره مدیریتی جدیدی با تشکیل هیئت امنای جدید در نهاد کتابخانه های عمومی شکل گرفته است گفت: در این چهار سال اتفاقات خوب و مبارکی در این حوزه رقم خورده و نگاه و سیاست ما کتابخانه محوری است.

معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور با تاکید بر اینکه همه در خدمت حوزه کتابخانه هستیم و اداره محور و ستاد محوری در این نهاد جایگاهی ندارد بیان داشت: اولویت ما در کشور توسعه عادلانه و افزایش دسترسی مردم به کتابخانه بوده چرا که متاسفانه در حال حاضر بیش از ۱۵۰ شهر کشور از نعمت داشتن کتابخانه محروم هستند.

شفاعی اصلاح و توسعه زیرساخت های کتابخانه ای را یکی دیگر از سیاست های این نهاد برشمرد و گفت: متاسفانه در خرم آباد کتابخانه ای بعد از سالیان سال فراز و فرود به بهره برداری رسید و بعد چند سال با خطر ریزش و عدم استحکام بنای آن مواجه شد و با سهل انگاری که اتفاق افتاد این کتابخانه هنوز به بهره برداری کامل نرسیده تعطیل شد.

وی با تاکید بر اینکه ما و همچنین استانداری پیگیر هستیم که در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل آن را حل کنیم گفت: همه باید دست به دست هم دهیم و با هر نوع و گرایشی کتابخانه های عمومی شلوغ باشند و پاتوقی برای جوانان و مردم باشند.

معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان اینکه کتابخانه ها را می توان به عنوان یک دانشگاه عمومی تلقی کرد گفت: کتابداران نیز مشاورین امین برای مراجعه کنندگان هستند.