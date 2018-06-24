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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کاهش ۴۴ درصدی بارندگی در شهرستان کوهرنگ

کاهش ۴۴ درصدی بارندگی در شهرستان کوهرنگ

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش ۴۴ درصدی بارندگی در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۴۴ درصدی بارش در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ مهمترین منطقه بارشی در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

وی گفت: در حال حاضر میزان بارش سال زراعی شهرستان کوهرنگ ۷۶۲ میلی متر است و این در حالی است که میزان بارش سال زراعی گذشته در این شهرستان یک هزار و ۳۵۱ میلی متر گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: این منطقه سرچشمه رودخانه های بزرگی از جمله زاینده رود و کارون است.

وی بیان کرد: کاهش بارش نقش مهمی در کاهش آبدهی این رودخانه ها در سطح استان خواهد داشت.

کد مطلب 4329319

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