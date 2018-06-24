کشف بیش از ۵کیلوگرم مواد مخدر در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ سعیدبابایی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در امر مواد مخدر در زنجان وانتقال آن به شهرهای اطراف بایکدستگاه سواری پیکان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل فعالیت وانتقال درسطح محورهای مواصلاتی باهمکاری وعملیات مشترک پلیس مبارزه باموادمخدرسلطانیه متهم شناسایی دستگیر و دربازرسی ازخودرو پنج کیلو ۹۰۰ گرم که به طرزماهرانه ای جاسازی شده بودراکشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه باموادمخدر با بیان اینکه در این راستا یک متهم دستگیر شد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضائی شدند.

بابایی با اعلام اینکه علت این حادثه نیاز به بررسی بیشتر داشته واعلام خواهد شد به رانندگان توصیه کرد: با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث تلخ جلوگیری کنند