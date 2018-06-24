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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

رئیس فدراسیون اسکی کشور عنوان کرد:

توانمندی بالقوه کهگیلویه وبویراحمد در ورزش اسکی روی چمن

توانمندی بالقوه کهگیلویه وبویراحمد در ورزش اسکی روی چمن

یاسوج- رئیس فدراسیون اسکی کشور گفت: پیست اسکی کاکان ظرفیت استفاده پیست چمن را دارد و این استان می تواند از قطب های ورزش اسکی روی چمن در کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدی افتخاری افزود: توسعه ورزش استان نیازمند امکانات است و این مهم جزو با هدف گذاری و برنامه ریزی میسر نخواهد شد.

وی بیان داشت: پیست اسکی کاکان اولین پیست شبانه  اسکی کشور بود که متاسفانه دیگر این ظرفیت در استان وجود ندارد.

افتخاری افزود: باید در هیئت اسکی بازنگر شده و یک تیم قوی در هیئت استان تشکیل و تجهیزات و امکانات لازم نیز برای راه اندازی مجدد این پیست خزداری شود.

وی تصریح کرد: تیم اسنوبرد استان در رقابتهای کشور مقام سومی را کسب کرد.

افتخاری اظهار داشت: سنین ۹تا ۱۲ سال جامعه هدف اسکی کشور است و این فدراسیون این آمادگی را دارد که با هزینه و امکانات فدراسیون پذیرای مربیان اسکی استان در تهران باشد.

کد مطلب 4329334

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