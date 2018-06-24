جذب تسهیلات اشتغال روستایی/ احصای واحد های تولیدی بخش پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: دستگاه ها باید جذب اشتغال روستایی را جدی بگیرند و عدم جذب سهمیه استان، زمینه تخصیص آن به سایر استان ها را فراهم می کند.

احمدی با اشاره به تحقق اصولی تسهیلات رونق تولید در استان، ابراز داشت: تسهیلات رونق تولید باید در مسیر صحیح هزینه شود و خروجی اشتغال زایی و رفع موانع پیش روی واحد ها را عملیاتی کند.

احمدی به عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات رونق تولید و میزان منابع و مصارف آنها اشاره کرد و گفت: عدم عملکرد صحیح در منابع و مصارف توسط برخی از بانک ها، فشار را به سایر بانک ها تحمیل می کند.

وی افزود: در همین راستا باید گزارش کاملی از وضعیت منابع و مصارف بانک ها تهیه شود و این گزارش به سطوح کشوری نیز ارائه خواهد شد.

استاندار از هدفگذاری انعقاد تفاهم نامه میان شرکت ملی پتروشیمی و دانشگاه یاسوج خبر داد و اظهار کرد: طرح ها و واحدهای با محوریت پتروشیمی در استان احصا و با اولویت گذاری، توسط دانشگاه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی معرفی می شوند.

احمدی خواستار معرفی این طرح ها توسط شرکت شهرک های صنعتی و صنعت و معدن به دانشگاه شد و بیان کرد: اگر طرح راکدی نیز با موضوع و محور پتروشیمی وجود دارد در قالب این برنامه نسبت به احصای مشکلات و موانع آنها اقدام می شود.