باندبازی ها نباید مانع احقاق حق مردم در دستگاه قضایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز یکشنبه در اولین همایش نقش دستگاه قضایی و رسانه در احیای حقوق عامه که در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: در منابع دینی جلوهی اجتماعی فلسفهی رسالت انبیاء (ع) و نزول کتابهای آسمانی، اقامه «عدالت و قسط» معرفی شده است.
وی با بیان اینکه اجبار در «عدالت و قسط» مورد تأیید دین قرار ندارد، تصریح کرد: خداوند تأکید میکند مردم به گونهای مورد آموزش و تربیت قرار گیرند که انگیزههای «عدالت و قسط» در آنها بیدار شود.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: «عدالت و قسط» همانند «تقوا» در ذات همه انسانها قرار داده شده است و اگر بسترهای لازم فراهم باشد، در وجود همه انسانها رشد و نمو پیدا میکند و بسترسازی تحقق این هدف وظیفه مسئولان است.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به بیان دلایلی که اجازه نمیدهد قضاوت با عدالت همراه باشد، افزود: در قرآن آمده است «عجله کردن و در نظر گرفتن همه جوانب امر» از عواملی است که قرآن آن را یکی از عواملی معرفی میکند که مانع از قضاوت عادلانه میشود.
وی به بیان عامل دیگری که مانع از قضاوت عادلانه میشود، پرداخت و ابراز کرد: در جامعهای که ظالمان، دنیا پرستان، هواپرستان و زیاده خواهان جوی درست کنند که دستگاه قضا و قاضی را تحت تأثیر خود قرار دهند، مانع از قضاوت عادلانه خواهد شد و باید با ایجاد چنین فضاهایی برخورد جدی صورت گیرد.
آیتالله عابدینی به بیان عواملی که کمک میکند تا دستگاه قضا و قاضی تحت تأثیر چنین فضایی قرار نگیرند، پرداخت و اضافه کرد: خداوند در آیه ۲۸ سوره کهف میفرماید همواره با کسانی همراه شوید که صبح و شام خدا را میخوانند، دنیا را زیور قرار نمیدهند و از هواهای نفسانی پیروی نمیکنند تا گمراه نشوید و تصیمات درست اتخاذ کنید.
امام جمعه قزوین «تحت تأثیر زینتهای دنیا قرار گرفتن» را عامل دیگری عنوان کرد که اجازه نمیدهد قضاوت عادلانه باشد، گفت: در قرآن آمده است اگر انسان نسبت چیزی که دنیا را برای او زینت قرار میدهد، طمع ورزد و زیادهروی داشته باشد به پستی کشیده میشود و نمیتواند قضاوت عادلانه داشته باشد.
وی اظهار کرد: خداوند فرموده هر چه در زمین مشاهده میکنید، زینت زمین است اما آن چیزی که حقیقت شخصیت انسان را زینت میدهد، «ایمان» است.
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