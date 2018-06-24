طرح های نوین آبیاری در فضای سبز شهری بیرجند اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاکری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهمترین عملیات نگهداری فضای سبز شهری در ماه های گرم سال با توجه به توزیع نامتوازن نزولات جوی طی سال و بروز پدیده خشکسالی، آبیاری است.

وی ضمن اشاره به اجرای طرح های بازپیرایی و توسعه فضای سبز شهری در سال های اخیر و همچنین تغییر شرایط جوی و محدودیت های منابع آبی، استفاده از روش های نوین آبیاری در فضای سبز شهری را گامی موثر در بهسازی و بهبود کیفیت فضای سبز شهری و افزایش بهره وری از منابع آبی عنوان کرد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند جداسازی سامانه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز از آب آشامیدنی و طراحی شبکه آبیاری با استفاده از آب خام به منظور تامین آب مورد نیاز فضای سبز را از اولویت های این سازمان دانست و ادامه داد: استفاده از سیستم آبیاری نوین در فضای سبز شهری با اجرای سیستم آبیاری قطره ای و بارانی در بلوار شهدای عبادی و اجرای سیستم آبیاری بارانی در پارک قدس شرقی نیز انجام شده است.

به گفته وی در راستای اصلاح سیستم آبیاری فضای سبز شهر بیرجند اجرای آبیاری تحت فشار بارانی در بلوار شهدای عبادی به طول هزار و ۱۰۰ متر با اجرای هزار و ۶۰۰ نازل و با هزینه ای بالغ بر ۱۸۴ میلیون ریال انجام می شود.

شاکری تصریح کرد: همچنین اجرای آبیاری تحت فشار (بارانی) پارک پدران آسمانی به مساحت ۱۳ هزار و ۸۵۳ مترمربع با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال نیز آغاز شده است و اجرای شبکه مستقل آبرسانی از چاه سفیر امید به پارک پدران آسمانی به طول هزار متر با هزینه ۴۲۰ میلیون ریال نیز صورت می پذیرد.

سرپرست اداره حقوقی شهرداری بیرجند نیز گفت: شهرداری بیرجند در راستای اجرای زیباسازی سیما و منظر شهری و جلوگیری از ترافیک شهری و به منظور اجرای طرح میدان برابر با طرح تفصیلی نسبت به انجام توافق و تملک به مساحت ۱۸۰ مترمربع به مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال با اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند اقدام کرد.

اسلامی افزود: طبق توافق به عمل آمده بین شهرداری و اداره آموزش و پرورش شهرستان، شهرداری با تخریب بخشی از دیوار مدرسه پروین اعتصامی در ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده،عملیات اجرایی اصلاح هندسی این میدان را آغاز کرد.

عملیات اصلاح هندسی میدان شهید فهمیده کلید خورد

معاون عمران و حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند نیز در این جلسه از اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان شهید فهمیده در روزهای اخیر از طرف شهرداری خبر داد و گفت: در راستای اجرای پروژه های عمرانی، پروژه اصلاح هندسی میدان شهید فهمیده در دستور کار قرار گرفت و در حال انجام است.

عدل اظهار داشت: طبق توافق به عمل آمده بین شهرداری و سازمان آموزش و پرورش، شهرداری با تخریب بخشی از دیوار مدرسه پروین اعتصامی عملیات اجرایی اصلاح هندسی میدان شهید فهمیده را آغاز کرده که هدف از اجرای این پروژه اجرای راستگرد و آیلند در راستای اصلاح هندسی میدان و کاهش ترافیک معبر مذکور است.

وی با اشاره به عملیات اجرایی این پروژه تصریح کرد: در این راستا دال گذاری پل و کانال موسی بن جعفر(ع) به طول ۳۲ متر طول و عرض سه متر، اجرای تک جدول و آیلند به طول ۴۸۰ متر طول و همچنین توافق جهت تملک دبستان دخترانه پروین اعتصامی با آموزش و پرورش انجام پذیرفته است.

عدل هزینه اجرای این پروژه را بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال دانست.