شورای شهر مستندات قانونی پروژه کمربند جنوبی مشهد را ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی صادقی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در ارتباط با پرونده کمربند جنوبی شورای شهر نمی تواند برای ما تعیین تکلیف کند که ما به این پرونده ورود کنیم یا خیر؟بلکه دادگستری از باب حفظ حقوق عامه به این موضوع ورود کرده و شورای شهر به جای مصاحبه با رسانه ها اگرمستندات قانونی در اختیار داردآن را به دستگاه قضا ارائه دهد تا هر چه زودتر این پرونده تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: کمربند جنوبی تنها جایی است که می توان از آن برای مقاصد گردشگری و تفریحی استفاده کرد و طرقبه شاندیز توان پاسخگویی به مراجعات مردم را ندارد.

دادستان مرکز خراسان رضوی افزود: پرونده کمربند جنوبی در سال انتهایی شورای شهر قبلی به آنها ابلاغ شد و آنها در جلسات سعی در حل و فصل قانونی داشتند ولی شورای شهر فعلی بیشتر در رسانه ها به دنبال حل موضوع است.

صادقی افزود: شورای شهر مشهد و شهردار فعلی در بحث جمع آوری معتادین متجاهر به طور جدی ورود داشته باشند و وارد کار عملیاتی شوند.

وی افزود: شورای قبلی به طور جدی در مقوله جمع آوری معتادین ورود داشت ولی شورای فعلی کمک های مالی به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر راکاهش داده وسازمان بهزیستی در جمع آوری معتادین متجاهر تنها مانده است.

دادستان مرکز خراسان رضوی ادامه داد: در مورد پرونده عضو بازداشتی شورا نیز تا اتمام مرحله تحقیقات نمی توان به جزئیات آن اشاره کرد.

وی افزود: در ارتباط با پرونده مدیران نجومی بگیر هیچ پرونده ای به دادگستری ارجاع نشده است و خود دولت به این موضوع رسیدگی کرده است.

وی گفت: با توجه به وجود نقدینگی در بین مردم به آنها توصیه می کنم هوشیارانه در بازار عمل کنند و فریب سودهای بالا برای سرمایه گذاری را نخورند.

صادقی افزود:در پرونده پدیده دولت کنسرسیومی را تشکیل داده و نقدینگی از این محل تامین می شود اما بعضی سهامداران پیشنهاد دارند که بخشی از نقدینگی صرف تسویه با سهامدارانی شود که متقاضی فروش سهام هستند. در ارتباط با موسسات مالی اعتباری نیز خط اعتباری ۳۰۰۰۰ میلیاردی بانک مرکزی راه اندازی شد و به میزان منابعی که هر موسسه داشته تسویه حساب با مشتریان صورت می گیرد.