بخشنامه استقرار میز خدمت در صندوق های بیمه ای ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه استقرار میز خدمت را به کلیه معاونین، مدیران عامل،‌ روسای سازمان ها و صندوق های تابعه و مدیران کل اجرایی صادر کرد.

متن بخشنامه به شرح زیر است:

در اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری موضوع ماده (١٧) تصویب نامه شماره ١١٢٧١٢٨ مورخ ١٣٩٥/١٢/٢٨ شورای عالی اداری و به منظور تکریم ارباب رجوع، تسریع و تسهیل در ارایه خدمات و جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان های اداری واحدها و سازمانهای تابعه و نیز پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و با عنایت به بخشنامه رئیس جمهور محترم به شماره ٢٤٤٥٢ مورخ ١٣٩٧/٣/١، بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ١٥٣٨٥٨٨ مورخ ١٣٩٦/٩/٧ و دستورالعمل استقرار میز خدمت آن سازمان به شماره ١٧١٧٦٦٨ مورخ ١٣٩٦/١٢/٦، لازم است معاونت‌ها، سازمان‌ها، بانکها و صندوق‌های تابعه و ادارات اجرایی استانها از اول تیرماه سالجاری نسبت به استقرار "میز خدمت" بر اساس دستورالعمل ها و شناسه های خدمات، در محل سازمان اقدام نمایند. باتوجه به تصریح قوانین و مقررات و دستور اکید ریاست محترم جمهوری، لطفاً در اجرای بخشنامه و دستورالعمل های ذیربط تسریع شود و جنابعالی شخصاً بر استقرار میز نظارت نمائید.