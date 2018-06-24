پروانه فعالیت کارگزاران تامین اجتماعی در ٦ کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا خزاعی افزود :در اجرای مصوبه هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برون سپاری فعالیت ها به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی، مجوز فعالیت برای کشورهای استرالیا ، امریکا، ترکیه ، سوئد، روسیه و کانادا صادرشد.

وی با اشاره به اینکه این مجوزها صرفاً برای انجام امور بیمه ای تعیین شده از طرف این سازمان به مدت یکسال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد صادر شده است ، گفت: توسعه فعالیت کارگزارهای تأمین اجتماعی در خارج از کشور امکان خدمات دهی بهینه و سریع سازمان تأمین اجتماعی به ایرانیان ساکن در خارج از کشور را فراهم می کند.

خزاعی بیان داشت: از جمله وظایف کارگزارهای تامین اجتماعی در خارج از کشور ، حوزه بازار یابی و شناسایی جامعه هدف و امور مربوط به نامنویسی ،اخذ درخواست ،انجام تعهدات کوتاه مدت مانند هزینه های کفن و دفن ، ارتز و پروتز و تعهدات بلند مدت مستمری بازنشستگی ،از کار افتادگی وبازماندگان است.