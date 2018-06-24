رشد ۸۰ درصدی متوفیان ناشی از تصادفات در دو ماه اول امسال

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستاره ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در دو ماهه اول امسال شاهد رشد ۸۰ درصدی آمار متوفیان ناشی از تصادفات جاده‌ای در استان زنجان نسبت به مدت مشابه پارسال بودیم، افزود: اگر بخواهیم مجموع آمار متوفیان سوانح جاده‌ای در سال گذشته را ارزیابی کنیم، خواهیم دید که در این زمینه با کاهش ۱۱.۶ درصدی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ مواجه بوده‌ایم.

وی در تکمیل آمار متوفیان تصادفات برون‌شهری استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۵، تصریح کرد: مرگ و میرهای رخ داده ناشی از تصادفات برون‌شهری در سال ۹۵ به میزان ۲۴۸ نفر بود که این آمار در سال گذشته با کاهش ۱۱.۶ درصد مواجه بوده و به ۲۱۹ نفر رسیده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان در ادامه گریزی به آمار مرگ و میرهای تصادفات درون‌شهری استان زنجان نیز زد و اظهار کرد: در این زمینه نیز شاهد کاهش ۱۰.۳ درصدی بوده‌ایم، به این گونه که تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات درون‌شهری از ۲۹ مورد در سال ۹۵ به ۲۶ مورد در سال گذشته رسیده که این آمار حاکی از کاهش ۱۰.۳ درصدی در این زمینه است.

ستاره همچنین با بیان اینکه مصدومین مراجعه‌کننده به پزشکی‌قانونی در حوزه حوادث کار ۴ درصد افزایش یافته است، گفت: در مجموع، کل معاینات بالینی در سال گذشته نسبت به سال ۹۵، رشد ۱۰.۹ درصدی داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان با تاکید بر اینکه متاسفانه آمار مراجعه‌کنندگان به واحد معاینات بالینی این اداره‌کل به دلیل نزاع و درگیری در استان با افزایش ۹.۱ درصدی در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ همراه بوده است، افزود: در خصوص آمار مراجعین به این واحد به دلیل تصادفات نیز شاهد افزایش ۱۸.۸ درصد در استان بودیم.

ستاره با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های امروز جامعه برای کاهش آمار مربوط به مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی به‌ویژه در زمینه نزاع، درگیری و تصادفات جاده‌ای، آموزش خانواده‌ها است، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید همه این موارد را جدی بگیرند و گمان نکنند که این موارد جزو استثناها بوده و برای آن‌ها به وجود نخواهد آمد.