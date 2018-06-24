ارائه رشته پرستاری کودکان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی افزود: از اول مهرماه آینده پذیرش دانشجو در این رشته آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در هر دوره از این مقطع پنج دانشجو پذیرش می شود، گفت: این دانشگاه همچنین در چهار رشته در مقطع دستیاری تخصصی، بیماری های کودکان، زنان، داخلی و جراحی عمومی، دانشجو دارد.

ایلامی تعداد رشته ای ارشد در این دانشگاه را هشت رشته عنوان کرد و گفت: بیوشیمی بالینی، علوم تشریح، میکروبشناسی پزشکی، آموزش بهداشت، سلامت جامعه، مهندسی بهداشت محیط، سلامت جامعه و داخلی جراحی از رشته های ارشد در این دانشگاه هستند.

وی دو رشته در مقطع دکترای حرفه ای پزشکی و دندانپزشکی را از دیگر رشته های تحصیلی در این دانشگاه عنوان کرد و گفت: این دانشگاه دارای دو رشته کاردانی تکنیسین سلامت دهان و دندان و فوریت های پزشکی و ۱۱ رشته مامایی پیوسته، پرستاری، مامایی ناپیوسته، بهداشت محیط، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، پرتوشناسی، علوم تغذیه، مهندسی بهداشت محیط پیوسته و مهندسی بهداشت محیط ناپیوسته در مقطع کارشناسی است.

ایلامی یادآور شد: دو هزار دانشجو در پنج دانشکده در این دانشگاه تحصیل می کنند.