حوادث رانندگی جاده ای در استان مرکزی ۲ تن را به کام مرگ فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، ایرج کهریزی در بیان جزئیات این حوادث اظهار داشت: در نخستین سانحه رانندگی که روز گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ درکیلومتر ۵۸ لاین شمالی محور قدیم اراک- قم رخ داد، راننده و سرنشین آن مجروح و به وسیله نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند، که پس از گذشت ساعاتی، سرنشین خودرو به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جان سپرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان داشت: علت این سانحه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، عدم توجه به جلوی راننده خودرو عنوان شده است.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در سانحه ای دیگر که در همین روز بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در کیلومتر پنج محور بوئین زهرا- ساوه به وقوع پیوست، راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده، در صحنه تصادف فوت کرد و سرنشین آن نیز که مجروح شده بود، توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

کهریزی یادآور شد: کارشناسان تصادفات پلیس راه، تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ جاده از سوی راننده خودرو را علت وقوع حادثه مذکور بیان کرده اند.