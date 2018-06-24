۱۴ خانه قرآن در روستاها و مناطق محروم سرایان راه اندازی شد

حجت الاسلام سهرابی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت های این نهاد در پنج حوزه دارالقرآن، امور مساجد، اعزام مبلغ، تشکل های دینی و عمرانی پیگیری می شود.

وی بیان کرد: به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سرایان، در حوزه فعالیت های قرآنی ۱۸ موسسه و خانه قرآن روستایی شامل چهار موسسه قرآنی در سرایان، آیسک و سه قلعه و ۱۴ خانه قرآن در روستاها و مناطق محروم راه اندازی شده که در طول سال به فعالیت های قرآنی، برگزاری کلاس های تفسیر، روخوانی و روان خوانی، تجوید و مفاهیم مشغول هستند.

رئیس تبلیغات اسلامی سرایان افزود: این اداره اقدام به اهدای ۶۰۰ جلد قرآن و نرم افزار و برگزاری طرح نهضت قرآن آموزی (روخوانی، روانخوانی و مفاهیم) درطول سال می کند که در ماه بهار قرآن ۲۰۰ جلسه قرآن نیز فعالیت دارد و همین جلسات در طول سال نیز به صورت هفتگی مشغول فعالیت هستند.

سهرابی نژاد با اشاره به فعالیت های امور مساجد نیز گفت: در بحث نمازهای جماعت در حال حاضر نماز جماعت شهری توسط روحانیون هفت مورد، نماز جماعت روستایی توسط روحانیون ۱۰ مورد، نماز جماعت اداری و مدارس توسط روحانیون ۴۰ مورد اقامه می شود.

وی تصریح کرد: همچنین راه اندازی و تجهیز ۱۰ کتابخانه شبستان مسجد برای استفاده نمازگزاران نیز از دیگر اقدامات است و ۱۵۰ مسجد نیز شناسایی و کددار شده اند، همچنین گفتمان های دینی مساجد در مناسبت های ملی و مذهبی از دیگر فعالیت ها درحوزه مسجد است.

رئیس تبلیغات اسلامی سرایان در ادامه به اعزام مبلغ اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۰ نفر روحانی مستقر از شهرهای قم و مشهد به صورت یک سال تا بیشتر در روستاهای محروم شهرستان مستقر شده اند و اعزام مبلغ و روحانی در مناسبت های محرم، صفر، رمضان، فاطمیه(س) به صورت سالانه ۳۰۰ نفر است.

سهرابی نژاد شناسایی، ساماندهی و اعزام مبلغان و روحانیون بومی شهرستان در مناسبت ها را ۱۰ نفر دانست و ادامه داد: تعداد ۲۵ نفر از خواهران طلبه ساماندهی و در مناسبت ها به روستاها و مدارس اعزام می شوند.

وی افزود: همچنین شناسایی وکد دار کردن ۵۰ هیئت مذهبی و برگزاری انتخابات شورای هیئات مذهبی در سه مرحله با حضور ۶۰ نفر از مسئولین هیئات نیز از دیگر فعالیت های این حوزه است که برای مسئولین هیئات مذهبی نیز کارگاه های آموزشی در طول سال در سرایان و بیرجند برگزار می شود.

رئیس تبلیغات اسلامی سرایان شناسایی و ساماندهی و آموزش مداوم درطول سال برای ۸۵ نفراز مداحان و ذاکرین اهل بیت و تشکیل کانون مداحان و شاعران اهل بیت(ع) را نیز از دیگر فعالیت ها دانست و ادامه داد: راه اندازی کــانون های فرهنگی تبلیغی در روستاها و مناطق محروم، حمایت از هیئات مذهبی محوری و مساجد محوری، حرکت هیئات مذهبی و عزاداری در سطح خیابان ها واعزام سخنران و مبلغ محوری به جلسات نیز از دیگر اقدامات است.

وی فعالیت های عمرانی اداره تبلیغات اسلامی سرایان را احداث و تکمیل مجتمع دارالقـرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سرایان در دو طبقه به مساحت ۵۰۰ متر زیربنا، احداث و بهره برداری ۱۳ باب خانه عالم در روستاها و مناطق محروم جهت سکونت روحانیون مستقر و تجهیز این ۱۳ باب خانه عالم اعلام کرد.

سهرابی نژاد افزود: این اداره همچنین در حوزه آموزش و پژوهش اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی طرح رحمت ویژه بانوان در ۱۲ پایگاه، برگزاری گردهمایی توجیهی آموزشی، روحانیون، مداحان، مسئولان هیئات مذهبی و مـــدیران خانه های قرآن، برگزاری کارگاه های آموزشی احکام تجارت وفقه بازار جهت بازاریان و اصناف و کلاس آموزشی برای تاکسی داران و همچنین مهارت های زندگی قبل از ازدواج برای جوانان کرده است.