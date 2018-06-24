اعزام پنج هزار و ۶۰۰ مبلغ دینی به مناطق مختلف خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و شهادت شهید چمران، اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از رویش های انقلاب است.

وی با بیان اینکه دستگاه های زیادی وجود داشت اما امام خیمین (ره) احساس کردند باید مرکزی برای تبلیغ و ترویج دین و اهداف و آرمان های انقلاب وجود داشته باشد، افزود: در تیرماه سال ۱۳۶۰ شورای عالی تبلیغات شکل و در چهار فروردین ۱۳۶۸ این شورا به سازمان تبلیغات اسلامی تبدیل شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۰ به دستور مقام معظم رهبری محورهای اساسی برای فعالیت سازمان تبلیغات از قبیل نشر و گسترش فرهنگ، معارف اسلامی و دستوراتی در حوزه قرآن ارائه شده است، گفت: سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، سازمان دهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی و مردمی از اهداف اصلی تشکیل سازمان تبلیغات است.

وی با بیان اینکه شناسایی افراد مومن، متدین و متعهد و همچنین شکل دهی تشکل های دینی و مردمی اعم از هیئت های مذهبی و کانون های فرهنگی، تبلیغی از دیگر رسالت هاز سازمان تبلیغات اسلامی است، عنوان کرد: رصد برنامه های بدخواهان نظام و اسلام، تلاش برای خنثی سازی آن ها و روشن گری در بین مردم نیز از عمده وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است.

استفاده از ظرفیت پنج هزار و ۶۳۵ مبلغ در سال گذشته

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه طراحی برنامه ها و روش های تبلیغی نوین، اصلاح و احیای روش های سنتی در تبلیغات دینی از دیگر وظایف و رسالت های سازمان تبلیغات است، بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی همواره تلاش می کند بر اساس نیاز جامعه و روز روش های تبلیغی نوین را برای مردم ارائه دهد.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات بر چاپ و ترجمه متون دینی، نشر قرآن کریم و انجام فعالیت های قرآنی نظارت خاص دارد، اظهار داشت: بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری سازمان تبلیغات اسلامی یکی از حسنات انقلاب است لذا یکی از رسالت های بسیار مهم سازمان سامان دهی امور مبلغین است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تلاش می شود نیاز مبلغ تمامی شهرها و روستا های استان برآورده شود، افزود: سازمان تبلیغات در ۱۳ مناسبت رسمی فعالیت های تبلیغی خود را به صورت جدی دنبال می کند.

وی ادامه داد: طی سال گذشته از ظرفیت پنج هزار و ۶۳۵ مبلغ با ۶۰ هزار و ۷۰۰ روز تبلیغ در سطح استان استفاده شده است.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۲۰ خانه عالم در سطح استان وجود دارد، گفت: تا کنون یک هزار و ۲۷۶ مداح در سطح استان شناسایی شده اند.

۴۰ خانه عالم در سطح استان نیاز است

وی با اشاره به اینکه ۶۳۸ حسینیه و ۱۶ مهدیه در سطح استان ثبت شده است، عنوان کرد: حدود ۴۰ خانه عالم در سطح استان نیاز است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه اعزام مبلغ دائمی و مستقر در روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار از دیگر وظایف سازمان است، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰۱ روحانی مستقر، ۱۱۵ روحانی طرح هجرت و بیش از ۲۰۰ روحانی بومی در سطح استان فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۲ روحانی را برای استقرار در استان جذب کرده ایم، افزود: در سال جاری نیز تا کنون توانسته ایم ۷ روحانی را برای اعزام به روستاهای استان جذب کنیم.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه یکی از اولویت های فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی حوزه قرآن است، گفت: سازمان تبلیغات همچنین به دنبال ایجاد انقلاب قرآنی در سطح استان است.

۷۴ موسسه قرآنی در سطح استان فعالیت می کنند

وی با اشاره به اینکه ۷۴ موسسه قرآنی، ۴۲ خانه قرآن شهری و ۱۷۰ خانه قرآن روستایی در سطح استان فعالیت می کنند، عنوان کرد: در سال گذشته ۸۵۰ کلاس آموزش قرآن با ۱۴ هزار نفر قرآن آموز در سطح استان برگزار شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه سال گذشته سه هزار گواهینامه قرآنی نیز در استان صادر شده است، اظهار داشت: برای اولین بار ۱۲ کارگاه سبک زندگی قرآنی در شهرستان های مختلف با حضور اساتید کشوری برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه دوره های تخصصی ویژه نوجوانان و حمایت از برنامه های قرآنی از خانه های قرآنی شهری و روستایی در سال گذشته برگزار شده است، افزود: یکی از خلاءهای استان کمبود داورهای قرآنی بود که با پیگیری های انجام شده این مشکل نیز برطرف شده است.

شناسایی ۳۰۰ هیئت مذهبی در استان خراسان جنوبی

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه ۱۳ شورای هیئت های مذهبی ذیل مجموعه تشکل های دینی در سطح استان وجود دارد، گفت: ۱۲ کانون مداحان و یک هزار و ۳۰۰ هیئت مذهبی نیز در حوزه تشکل های دینی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع دو هزار و ۱۸۰ مسجد در سطح استان فعالیت دارند، عنوان کرد: از مجموع مساجد سطح استان تعداد ۴۶۹ مسجد شهری و یک هزار و ۵۸۹ مسجد روستایی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه گفتمان های دینی سال گذشته ۳۷۸ گفتمان ویژه خواهران و ۳۴۴ گفتمان ویژه برادران برگزار شده است، اظهار داشت: در مجموع در سال گذشته ۹۶۱ گفتمان دینی برگزار شده که ۶۶ هزار و ۱۲۰ هزار نفر با مساعدت ۱۹۴ استاد در این گفتمان ها شرکت داشته اند.

وی با اشاره به اینکه ۸۳ هسته فرهنگی جوان و ۱۵۴ بوستان معرفت جوان نیز در سطح استان فعال است، افزود: در حوزه امور بانوان ۱۵۰ نفر از خواهران که تحصیلات حوزوی دارند در مدارس به عنوان مشاور مذهبی فعالیت دارند.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه مراسم تجلیل ۷۰ مشاور و مدیر مهدکودک در سال گذشته برگزار شده است، گفت: اعزام مبلغان خانم در سال گذشته در مناسبت ها حدود ۴۰۰ نفر بوده است.

برگزاری کارگاه مبلغان سنتی برای ۳۰۰ نفر در استان

وی با اشاره به اینکه کارگاه مبلغانسنتی برای ۳۰۰ نفر در سال گذشته برگزار شده است، عنوان کرد: در سال گذشته ۱۵۰ نفر در استان دوره تربیت مربی مشاوره را با حضور اساتید اعزامی از قم فراگرفته اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر چهار مدرسه علوم و معارف صدرا در سطح استان فعال است، اظهار داشت: یک واحد خواهران و یک واحد برادران در شهرستان بیرجند، یک واحد برادران در شهرستان طبس و یک واحد برادران نیز در شهرستان نهبندان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه فرق و ادیان در سال گذشته ۲۷ برنامه اجرا شده است، بیان کرد: برگزاری کنگره شعر اهل بیت (ع)، کارگاه آموزشی نقد فرق و جریان های تکفیری ویژه روحانیون، نشست مشترک علمای تشیع و تسنن و برنامه های خاص هفته وحدت از جمله این برنامه ها بوده است.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه در حوزه آموزش و پژوهش در سال گذشته یک هزار و ۷۴۷ نفر در موضوعات مختلف از قبیل شیوه های تبلیغ، نقد فرق، پیشگیری از اعتیاد، مدیریت در هیئت و کانون مداحان، راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در ۱۵۸ ساعت آموزش دیده اند، افزود: پایگاه فرهنگی و اجتماعی محله در شش نقطه از حاشیه شهر بیرجند در محله های سراب، موسی بن جعفر (ع)، مسجد الحسین (ع) جوادیه، مسجد صدیقه طاهره (س)، مسجد قبای مهر شهرو مسجد امام صادق (ع) با مدیریت روحانیون جوان و پویا احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از صدها برنامه در این پایگاه ها اجرا شده و ادامه نیز خواهد داشت، گفت: علاوه بر مباحث فرهنگی به دنبال ایجاد مشاغل خانگی همچون حوله بافی، مهارت های زندگی، نمد بافی و پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی نیز هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه اجرای یک طرح وقتی موفق خواهد بود که پژوهش محور باشد، عنوان کرد: در آینده شاهد تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی شماره دو در سطح کشور در فضای مجازی خواهیم بود.

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۲۵۴ مسجد

حجت الاسلام محمدعلی سلم آبادی، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: استان خراسان جنوبی از بسیاری از استان ها در زمینه اعتکاف جلو است.

وی با بیان اینکه در مجموع در سال گذشته ۲۱ هزار و ۳۲۶ معتکف در استان داشته ایم، افزود: از مجموع معتکفین استان تعداد ۱۶ هزار و ۱۲۶ نفر خواهر و ۵ هزار و ۵۰۰ نفر برادر بوده اند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حدود ۸۵ درصد جوانان در اعتکاف شرکت می کنند، گفت: در سال جاری مراسم معنوی اعتکاف در ۲۵۴ مسجد برگزار شده است.