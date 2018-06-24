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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی عنوان کرد:

۱۲میلیارد ریال تسهیلات برای بهبود یافتگان اعتیاد در خراسان جنوبی

۱۲میلیارد ریال تسهیلات برای بهبود یافتگان اعتیاد در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از پرداخت ۱۲ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال تسهیلات اشتغال به بهبودیافتگان اعتیاد استان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب نژاد ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح چهارمین مرکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر ۲۸ مرکز ترک اعتیاد و کاهش آسیب در سطح استان فعالیت می کند.

وی بیان کرد: از این تعداد ۱۵ مرکز سرپایی، هفت مرکز اقامتی میان مدت، یک مرکز اقامتی بلند مدت، چهار مرکز کاهش آسیب و یک مرکز سرپناه شبانه معتادین است.

بهره مندی ۵۶۵۲ نفر از خدمات مراکز درمان و کاهش آسیب

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از اختصاص هشت میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال به حوزه درمان و کاهش آسیب به استان در سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین در سال گذشته طبق طرح تحول مدیریت و سامان دهی معتادان بالغ بر سه میلیارد و ۵۵ میلیون ریال به استان اختصاص یافته است.

عرب نژاد با بیان اینکه در این مدت بالغ برپنج هزار و ۶۵۲ نفر از خدمات مراکز درمان و کاهش آسیب استان بهره مند شده اند، عنوان داشت: از این تعداد یک هزار و ۱۴۶ نفر مشمول پرداخت یارانه شده اند.

وی با تأکید بر اینکه چرخه درمان و بازتوانی معتادین تنها در صورتی فقط و فقط نتیجه  بخش و اثر بخش است از همان بستری که اعتیاد در آن رخ داده، حمایت های اجتماعی و توانمند سازی پس از درمان شروع شود، بیان داشت: این امر جز با ارائه خدمات آموزشی به معتادین بهبود یافته در جهت توانمند سازی و حفظ بهبودی و بازتوانی امکان پذیر نیست.

پرداخت تسهیلات اشتغال به ۸۶ بهبودیافته

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: در این راستا ۱۷۶ نفر از افرادی که در چرخه درمان در سال گذشته به پاکی  پایدار رسیدن و هیچگونه لغزشی نداشتند، متقاضی تسهیلات اشتغال بوده اند.

عرب نژاد با بیان اینکه این افراد تحت آموزش دوره های آماده سازی شغلی قرار گرفته اند، بیان کرد: همچنین این افراد به مدت ۱۶ ساعت دوره مهارت های زندگی و ۲۶ ساعت دوره مهارت های کسب و کار و آشنایی با قوانین کسب و کار را فرا گرفته اند.

وی از پرداخت ۱۲ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال تسیهلات برای اشتغال بهبودیافتگان مراکز درمان اعتیاد خبر داد و گفت: این تسهیلات به ۸۶ نفر پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال برای آموزش این افراد هزینه شده است.

کد مطلب 4329387

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