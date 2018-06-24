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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خبر داد:

تدوام روند افزایشی دما تاپایان هفته در زنجان

تدوام روند افزایشی دما تاپایان هفته در زنجان

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از تدوام روند افزایشی دما تاپایان هفته در زنجان خبرداد و گفت: آسمان زنجان درساعات آینده صاف همراه با وزش باد خواهد بود.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر،  افزود: تا پایان هفته جاری شرایط پایدار ادامه دارد و دمای هوا نیز به تدریج افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: امروز(یکشنبه)شاهد آسمانی غالبا صاف خواهیم بود که در بعد از ظهر با وزش باد همراه شده و در برخی نقاط وزش باد به آستانه شدید (۴۰ کیلومتر بر ساعت) نیز خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: برای فردا نیز آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در بعد از ظهر با وزش باد شدید (۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) همراه خواهد شد.

یاغموری با بیان اینکه تا پایان هفته جاری شرایط پایدار ادامه داشته و دمای هوا نیز به تدریج افزایش خواهد یافت، گفت: با توجه به استقرار هوای گرم توصیه می‌شود در مصرف آب و برق صرفه‌جویی به عمل آید.

کد مطلب 4329390

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