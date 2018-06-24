مسئولان باید از رفتار بی ثبات خود دست بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمد زندآور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: امروز بزرگترین چالش پیش روی ما بی ثباتی مسئولان در رفتار و عملکرد آنها است و اینکه هیچ اتحادی بین آنها نیست.

وی بیان داشت: وقتی صحبت از همدلی و اتحاد بین مردم زده می شود باید قبل از آن اتحاد بین مسئولان ایجاد شود و از ارائه نقطه نظرات جناحی و قرار گرفتن مقابل یکدیگر دوری کنند و به جای زیاد کردن مشکلات مردم، قدمی در جهت رفع مشکل مردم بردارند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: نمی توان در مقابل حجم بالایی از نوآوری و نو اندیشی منفعل برخورد کرد و لازم است که همراه با دستاوردهای علمی پیش برویم و خود را به روز کنیم.

وی با اشاره به اینکه ناراحت کننده است که از تریبون های مختلف حرف های تلخ و از مشکلات مردم گفت، افزود: اصفهان با توجه به مشکلات موجود از جمله بحران آب و خشکی زاینده‌رود دچار اضطراب و افسردگی است که برای برون رفت از این بحران روانی حداقل کاری که می‌توان انجام داد ایجاد فضای نشاط در جامعه است و جای تاسف دارد که برخی با این موضوع مخالفت علنی می‌کنند.

زندآور بیان داشت: مسئولان باید به فکر دغدغه‌های مردم باشند، باید تمامی مدیران و خدمتگذاران برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای استمرار خدمت داشته باشند و بتوانند با ارائه خدمات شایسته، شور و امید و نشاط را در جامعه ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه شاید نتوان حد دقیقی برای وجود نشاط اجتماعی در جامعه مشخص کرد اما توجه به برخی شاخص‌ها می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد، ادامه داد: برای مثال سرزنده بودن افراد، روابط خوب میان ‌آنها، وجود محبت و صمیمیت، نبود درگیری و آشفتگی اجتماعی، نگاه مثبت به زندگی و امید به آینده می‌تواند از شاخصه‌های وجود نشاط اجتماعی در جامعه باشد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان توسعه فعالیت‌های ورزشی را نیز یکی از راهکارهای ایجاد شور و نشاط در شهرها دانست و گفت: امروزه ورزش با سلامت خانواده‌ها گره خورده و لازم است در راستای فراگیر شدن ورزش همگانی در شهر فعالیت گسترده‌ای داشته باشیم چراکه توسعه ورزش‌های همگانی و خانوادگی در توسعه سلامت جامعه و تامین سلامتی فردی نقش دارد.

وی بیان داشت: ایجاد زمینه ای پر نشاط برای اینکه مردم در کنار هم قرار گیرند مثل اقدام مثبت شهرداری در جهت تماشای دسته جمعی فوتبال قابل تقدیر است و امیدواریم این نوع حرکات ادامه یابد.