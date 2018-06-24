به گزارش خبرگزاری مهر، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه امروز و پس از شرکت در رأی گیری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اِن‌تی‌وی (NTV) اعلام کرد: خواستار ادامه روند مطلوب انتخابات در راستای منافع مردم ترکیه هستیم.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: ترکیه به سمت افق های نوینی پیش می رود و این مسیری است از حرکت در آن ادامه دار خواهد بود. صندلی من با من خواهد ماند. آن را برای مزایده خواهم گذاشت.

این در حالیست که در صورت پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در این کشور و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، تصدی نخست وزیری در این کشور حذف خواهد شد.

گفتنی است در انتخابات امروز ۵۶ میلیون شهروند ترک در داخل کشور پای ۱۸۰ هزار صندوق رای می‌روند تا ۶۰۰ نماینده پارلمان و یک رئیس جمهور را انتخاب کنند.

بیش از ۳ میلیون شهروند دارای حق رای ترکیه در خارج از کشور نیز می‌توانند آراء خود را در ۶۰ کشور جهان به صندوق‌های رای بیندازند. ائتلاف احزاب برای ریاست جمهوری و پارلمان مهم‌ترین ویژگی و تفاوت این دور از انتخابات در قیاس با دوره‌های پیشین است و برای دومین بار رئیس جمهوری به طور مستقیم از طرف رای‌دهندگان انتخاب می‌شود نه از طرف احزاب.

برای تصدی مقام ریاست جمهوری ۶ نامزد در این انتخابات رقابت می کنند اگر یکی از آنها بیش از ۵۰ درصد آراء را به دست آورد می تواند مقام ریاست جمهوری را از آن خود کند؛ در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که تاریخ برگزاری آن ۸ ماه آتی میلادی (ماه جولای) تعیین شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه براین باور است که می تواند در دور اول به پیروزی برسد. اما رقیب اصلی او «محرم اینجه» از حزب جمهوریخواه خلق (CHP) مبارزه انتخاباتی موفقیت آمیزی داشته است و می تواند رقیب خطرناکی برای اردوغان به شمار آید.