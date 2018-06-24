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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۴

فرمانده انتظامی شهرستان اراک خبر داد؛

دستگیری سارق حرفه ای و کشف ۲۰ فقره سرقت در اراک

دستگیری سارق حرفه ای و کشف ۲۰ فقره سرقت در اراک

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان اراک از دستگیری یک سارق حرفه ای و کشف ۲۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه از وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، شهرام امیریان با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت های متعدد موتورسیکلت در شهرستان اراک، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک افزود: در تحقیقات پلیس، سارق شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش در اراک دستگیر شد.

امیریان با اشاره به کشف ۲۰ دستگاه موتور سیکلت سرقتی از مخفیگاه سارق اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک در پایان خاطرنشان کرد؛ شهروندان حتما وسیله نقلیه موتوری خود را به قفل فرمان و زنجیر مجهز کرده و هرگونه موارد مشکوکی را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به نیروی انتظامی گزارش کنند.

کد مطلب 4329401

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