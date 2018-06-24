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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۴

یک مقام مسئول:

منابع صندوق‌های دام و طیور برای ایجاد زنجیره‌های تولید تخصیص یابد

منابع صندوق‌های دام و طیور برای ایجاد زنجیره‌های تولید تخصیص یابد

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: تخصیص بهینه منابع سرمایه ای صندوق های تخصصی دام و طیور با رویکرد زنجیره های تولید یک ضرورت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید عبدالکریم رضوی اردکانی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در جلسه بررسی عملکرد و راهکارهای اجرایی استقرار زنجیره های تولید و روش های تخصیص منابع سرمایه ای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی که امروز برگزار شد، گفت: تخصیص بهینه منابع سرمایه ای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با توجه به سهم حدود ۳۵ درصدی سرمایه صندوق ها به زیربخش دام و طیور در چارچوب سیاست ها و برنامه های معاونت امور تولیدات دامی با رویکرد زنجیره های تولید یک ضرورت است.

مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت: تشکیل شرکت بازرگانی و توسعه تجارت با مشارکت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تخصصی زیربخش دام و طیور برای تامین نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.

جلسه بررسی عملکرد و راهکارهای اجرایی استقرار زنجیره های تولید و روش های تخصیص منابع سرمایه ای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور معاون و مدیران کل معاونت امور بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مدیران عامل صندوق های تخصصی زیربخش دام و طیور برگزار شد.

کد مطلب 4329410

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