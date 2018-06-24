به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید عبدالکریم رضوی اردکانی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در جلسه بررسی عملکرد و راهکارهای اجرایی استقرار زنجیره های تولید و روش های تخصیص منابع سرمایه ای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی که امروز برگزار شد، گفت: تخصیص بهینه منابع سرمایه ای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با توجه به سهم حدود ۳۵ درصدی سرمایه صندوق ها به زیربخش دام و طیور در چارچوب سیاست ها و برنامه های معاونت امور تولیدات دامی با رویکرد زنجیره های تولید یک ضرورت است.

مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت: تشکیل شرکت بازرگانی و توسعه تجارت با مشارکت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تخصصی زیربخش دام و طیور برای تامین نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.

جلسه بررسی عملکرد و راهکارهای اجرایی استقرار زنجیره های تولید و روش های تخصیص منابع سرمایه ای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور معاون و مدیران کل معاونت امور بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مدیران عامل صندوق های تخصصی زیربخش دام و طیور برگزار شد.