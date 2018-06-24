مردم بحران آب را جدی نمی گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، آیت الله علی خاتمی در دیدار با مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب گفت: بحران آب و کمبود ذخایر این مایه حیاتی واقعیتی است که باید در دو زمینه فرهنگ سازی و بازدارندگی با آن مقابله شود.

وی ادامه داد: در مواجه با کم آبی مردم باید بدانند که در طول ۲۴ ساعت ۶۰۰۰ لیتر آب به صورت مستقیم و غیر مستقیم(آب مجازی) مصرف می شود و این میزان مصرف نیاز به اصلاح و صرفه جویی دارد.

خاتمی جمعیت مدارس و دانشگاه ها و همچنین مساجد را دو بستر مناسب برای فرهنگ سازی در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب دانسته و افزود: با توجه به این که مصرف گرایی آب در جامعه نهادینه شده است باید اقدامات فرهنگی وسیع و مداوم انجام شود تا این نوع مصرف گرایی بی رویه در جامعه ریشه کن شود.

نماینده ولی فقیه در استان علاوه بر امر فرهنگ سازی ، بازدارندگی را از دیگر راهکارهای مقابله با بحران کم آبی اعلام کرده و گفت: هر کس به هر طریقی میزان مصرف آب بالایی داشته باشد به همان میزان باید هزینه بیشتری نیز پرداخت کند و اگر میزان مصرف از سقف اندازه متعارف نیز گذشت با سلب امتیاز و قطع آب با متخلفین برخورد قانونی شود.

خاتمی با اشاره به مصارف بالای برخی صنایع در استان گفت: میزان پساب تصفیه شده ای که به زنجانرود جاری می شود ظرفیت مناسبی برای تامین آب مورد نیاز برخی صنایع در استان است که باید برای استفاده از این منابع تدبیری اتخاذ شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با انتقاد از برخی فعالیت ها در زمینه توسعه فضای سبز در شهر زنجان گفت: بنده از ابتدا با چمن کاری شدیداً مخالف بودم و با توجه به اینکه در مقطعی از آب تصفیه شده در آبیاری این فضاها استفاده می شد اگر اکنون به جای آب خام حتی یک درصد آب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز استفاده شود باید هر چه سریعتر متوقف شود.

خاتمی با اشاره به وجود ۱۰ هزار چاه غیر مجاز در استان زنجان گفت: آمار واقعی چاه های غیر مجاز در استان از این تعداد نیز بیشتر است و باید با اقدامات قاطع و بازدارنده در مقابل این روند ایستادگی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه مردم وجود بحران آب را باور کرده اند امام جدی نمی گیرند، گفت: باید کاری کنیم تا مردم بفهمند مشکل آب جدی است و به تک تک آنان ارتباط دارد.

خاتمی مقابله با بحران کم آبی و مدیریت مصرف شهروندان را نیازمند انجام اقدامات تخصصی وکارشناسانه فرهنگی، روانشناسی و اخلاقی دانسته و افزود: اقدام برای فرهنگ سازی در حوزه اخلاق در این زمینه می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مردم نباید طوری احساس کنند که عزم جدی برای مبارزه با حفر چاه های غیر مجاز در استان وجود ندارد گفت: با رودربایستی و ملاحظه کاری نمیتوان کشور را مدیریت کرد و انتظار می رود مدیران در این زمینه اقدام جدی و قاطعی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه عبور از بحران کم آبی نیازمند عزم همگانی و مشارکت جدی و فعالانه مردم است گفت: در زمینه کم آبی در مقام شعار حرف های بسیاری زده شده است و اکنون موقع اقدام و عمل مردم و مسئولین رسیده است.

خاتمی به برخی مصارف بالا و بی رویه در کاروش ها و بنگاه های معاملات خودرو در شهر زنجان نیز اشاره کرده و تاکید کرد: باید برای صنوفی که مصرف آب بالایی دارند تمهیدی اندیشیده شود.

گفتنی است در ابتدای این دیدار مهندس جزء قاسمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان نیز گزارشی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب و اقدامات انجام شده در راستای سازگاری با کم آبی و همچنین وضعیت منابع آبی استان و میزان مصرف مشتریکن زنجانی ارائه داد.