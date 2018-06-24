به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پنج وزن دوم رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان از صبح امروز یکشنبه در شهر گیور مجارستان در حال برگزاری است.

نتایج کشتی‌گیران کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم ، محمد فقیری در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر کوواچس از مجارستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب والیهان از چین شد. در همین وزن رضا عباسی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۲ تیشوف از قرقیزستان را شکست داد اما در دور بعد مقابل تائو از چین مغلوب شد. در این وزن دو کشتی گیر چینی در دیدار نیمه نهایی حضور دارند.

در وزن ۶۷ کیلوگرم محمدرضا گرایی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر ۹ از سد آلمات کبیسبایف دارنده مدال نقره و برنز جهان و قهرمان آسیا از قزاقستان گذشت. وی در دور بعد نیز حامد تاب دیگر نماینده کشورمان را با ضربه فنی از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۱۳ بر ۷ آمیزیف از قزاقستان را مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. حامد تاب نیز به گروه بازنده ها رفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم ، مهدی فلاح در دور اول با نتیجه ۳ بر صفر مقابل زیلواسی از مجارستان به پیروزی رسید. وی در دور بعد نیز با نتیجه ۳ بر یک عظمت کاستوبایف از قزاقستان را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. فلاح در این مرحله نیز در حالی که با نتیجه ۳ بر صفر از موتسوگولوف نماینده کشور قزاقستان پیش بود با توجه به مصدومیت این کشتی گیر برنده مبارزه شد و به دیدار فینال راه یافت.



در روز نخست این مسابقات که جزء سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی محسوب می شود، محسن حاجی پور و یوسف قادریان به مدال طلا و علی ارسلان به مدال برنز دست یافتند.