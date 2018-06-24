به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رأی خود را در استانبول به صندوق انداخت.

رئیس جمهوری ترکیه با حضور در مدرسه صفت چبی منطقه اوسکودار استانبول رأی خود را به صندوق انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمان ترکیه انداخت.

اردوغان پس از شرکت در انتخابات در مصاحبه ای گفت: میزان شرکت در انتخابات بسیار خوب گزارش می‌شود. اطلاعاتی که از سراسر ترکیه گرفته‌ام این مسئله را نشان می‌دهد.

رئیس جمهوری ترکیه ادامه داد: سیستم جدید ریاستی، قطعا ترکیه را به سطح تمدن‌های معاصر سوق می دهد.

وی همچنین در خصوص روند انتخابات نیز اعلام کرد: طبق اطلاعات ما، تاکنون در سراسر ترکیه مشکلی جدی مشاهده نشده است.