  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

اردوغان رأی داد/نظام ریاستی ترکیه را به سطح تمدن‌های معاصر می‌برد

اردوغان رأی داد/نظام ریاستی ترکیه را به سطح تمدن‌های معاصر می‌برد

رئیس جمهوری ترکیه پس از اینکه رأی خود را در استانبول به صندوق ریخت، گفت: نظام ریاستی ترکیه را به سطح تمدن‌های معاصر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رأی خود را در استانبول به صندوق انداخت.

رئیس جمهوری ترکیه  با حضور در مدرسه صفت چبی منطقه اوسکودار استانبول رأی خود را به صندوق انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمان ترکیه انداخت.

اردوغان پس از شرکت در انتخابات در مصاحبه ای گفت: میزان شرکت در انتخابات بسیار خوب گزارش می‌شود. اطلاعاتی که از سراسر ترکیه گرفته‌ام این مسئله را نشان می‌دهد.

رئیس جمهوری ترکیه ادامه داد: سیستم جدید ریاستی، قطعا ترکیه را به سطح تمدن‌های معاصر سوق می دهد.

وی همچنین در خصوص روند انتخابات نیز اعلام کرد: طبق اطلاعات ما، تاکنون در سراسر ترکیه مشکلی جدی مشاهده نشده است.

کد مطلب 4329415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها