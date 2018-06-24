به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله شاه محمدی پیش از ظهر یکشنبه در همایش پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در اراک اظهار داشت: تا پایان هفته مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد، مقرر است ۱۵۰ برنامه گوناگون به منظور فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در رابطه با اعتیاد و مواد مخدر در استان مرکزی برگزار شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی افزود: در حوزه پیشگیری از اعتیاد، بایستی از تمام ظرفیت های موجود بهره گیری شود و به ویژه آموزش و پرورش در آگاهی بخشی به نوجوانان در این زمینه نقش مهمی دارد.

وی بیان کرد: در کنار آموزش و پرورش، نهاد خانواده نیز در این زمینه نقشی بسیار اثرگذار ایفا می کند و باید تلاش داشته باشیم تا آگاهی در رابطه مواد مخدر و معضل اعتیاد در جامعه و در میان نوجوانان و جوانان اشاعه پیدا کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در مسیر این آگاهسازی بایستی در رابطه با تبعات و پیامدهای گرایش به مواد مخدر تبیین لازم صورت پذیرد و نظارت صحیح بر نوجوانان نیز افزایش یابد.

شاه محمدی تصریح کرد: معضل اعتیاد در حقیقت یک آسیب اجتماعی با ابعاد مختلف است که در امر مبارزه با این معضل نیز باید ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی ادامه داد: در رابطه با پیشگیری و درمان اعتیاد به برخی از انواع مواد مخدر همچون شیشه نیز بایستی شرایط لازم ازسوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور فراهم شود.