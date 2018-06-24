هشدار در خصوص پرداخت هرگونه پول به شرکت های واردکننده خودرو خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت ورود هرگونه خودرو خارجی و عدم اختصاص ارز به واردات آن به شهروندان توصیه کرد که از پرداخت پول به شرکت هایی که همچنان مدعی واردات خودرو هستند، جدا خودداری نمایند .

سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی در توضیحات بیشتر عنوان داشت: بررسی های بعمل آمده در بازار کنونی خودروی کشور بویژه کلان شهر تهران حکایت از آن دارد که برخی شرکت های فعال در زمینه واردات خودرو همچنان به ثبت نام غیرقانونی سفارش از شهروندان جهت خرید خودرو ادامه می دهند که با توجه به مصوبه اخیر دولت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو و عدم اختصاص ارز به این موضوع، قطعا انجام تعهدات مبنی بر تحویل خودرو برای این گروه از شرکت ها وجود نخواهد داشت.

وی افزود: این موضوع در حالی است که که عمده ثبت سفارش های اخیر جهت فروش خودرو ، از سوی آن دسته از شرکت ها در حال انجام و پیگیری است که فاقد هرگونه مجوز قانونی و لازم از سوی "وزارت صنعت ، معدن و تجارت" جهت فعالیت قانونی در زمینه واردات خودرو هستند .