دستگاه قضایی پرچمدار مبارزه با تضییع کنندگان حقوق عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش نقش دستگاه قضایی و رسانه ها در احقاق حقوق جامعه، روز یکشنبه با حضور حجت الاسلام صادقی، معاون رئیس قوه قضائیه، پروفسور ساروخانی استاد علوم رسانه و جامعه شناس، حشمتی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، زاهدی استاندار، رئیس کل دادگستری و دادستان استان، روسای دادگستری شهرستانها، دادستانها، قضات و فعالان رسانه در دادگستری قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام نورالله قدرتی در این همایش گفت: یکی از مراکزی که در احقاق حقوق عامه نقش کلیدی دارند دستگاه قضایی است هرچند بدون همکاری سایر دستگاهها نمی توان به موفقیت در کار امیدوار بود.

وی اضافه کرد: متاسفانه گاهی اوقات تضییع حقوق مردم از سوی دستگاههای دولتی است و مراکز قدرت و ثروت در این زمینه تاثیرگذارند که باید این موضوع بدقت مورد توجه جدی قرار گیرد و برای آن تدبیر شود.

قدرتی تصریح کرد: بعد از بیانات رهبری موضوع احقاق حقوق عامه از سوی دستگاه قضایی مورد توجه ویژه قرار گرفته و معاونتی در این زمینه ایجاد شده تا کارها به سرانجام برسد.

وی گفت: دستگاه قضایی باید پرچمدار احقاق حقوق عامه باشد و این رویکرد امسال تقویت شده و امیدواریم با کمک دستگاهها و رسانه ها به دستاوردهای خوبی دست یابیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: ۷۰ مورد مصداق حقوق عامه در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن هر کسی نمی تواند هر حرفی خواست بزند، هر مطلبی را منتشر کند و حقوق عامه را نادیده بگیرد.

وی اضافه کرد: در اجرای احقاق حقوق عامه مردم بدنبال مچ گیری نیستیم اما به عنوان ناظر و مدعی العموم وظیفه داریم پرچمدار اصلی مبارزه با کسانی باشیم که حق مردم را ضایع می کنند.

قدرتی تصریح کرد: می خواهیم دستگری از مدیرانی کنیم که نا آگاهانه مسیری را می روند که حق مردم ضایع می شود لذا تلاش می کنیم هرجا حقی نادیده گرفته شد ورود کنیم و از مردم دفاع کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: شاید اولین جایی که حقوق مردم نادیده گرفته می شود مراجع قانون گذاری است که در دستورالعمل ها دیده می شود به همین دلیل دیوان عدالت اداری ایجاد شده تا این حقوق ضایع شده را احیا کند.

مجلس با دادن مجوز به چاههای غیرمجاز مشکل ساز شد

قدرتی از تصویب قانون دریافت مجوز برای چاههای غیرمجاز در مجلس انتقاد کرد و گفت: شاید بخشی از مشکلات امروز در بحران آب ناشی از قانونی است که در مجلس تصویب شد و با این کار ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز توانست پروانه فعالیت بگیرد و امروز با بحران مواجه شده ایم.

وی اضافه کرد: با این مصوبه به آبهای زیرزمینی چوب حراج زده شد و در سال ۸۵ نیز در قالب فرم یک و ۵ دوباره ۲۰۰ هزار چاه غیرمجاز توانست فعالیت کند و این موضوع دشت قزوین را در شرایط کنونی با بحران جدی مواجه کرده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: ورود بموقع دادستان قزوین در موضوع عوارضی ها موجب شد بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان از حقوق مردم زنده شود و این کارها موجب شده تا عده ای که منافعشان به مخاطره افتاده سنگ اندازی کنند.

قزوین پایلوت احقاق حقوق عامه می شود

قدرتی گفت: در استان قزوین آماده ایم تا پایلوت اجرای طرح احقاق حقوق عامه شویم و در اموری که حقوق مردم را نادیده می گیرد ورود کرده و از تضییع آن جلوگیری کنیم.