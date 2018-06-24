به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با شوراها و دهیاران بخش مرکزی با تاکید بر نقش و جایگاه شوراها و دهیاران در انسجام بخشی امور روستاها و ایجاد ارتباط موثر میان مردم و دولت اظهار داشت: شوراها و دهیاران در راستای ایجاد وحدت و همدلی در روستاها، اقدامات انجام شده و مشکلات پیش روی دولت در تحقق خواسته ها را به مردم اعلام کنند.

وی با بیان اینکه ۱۷ زمین چمن مصنوعی در روستاهای بخش مرکزی اجرایی شده یا در حال اجراست افزود: در سال جاری شش زمین چمن مصنوعی با وجود محدودیت های مالی در بخش مرکزی اجرا می شود و به زودی زمین چمن مصنوعی بزرگ روستای بهارستان هم کلنگ زنی می شود.

تکمیل بوستان‌های امید

حسینی از تاکید استاندار بوشهر بر تکمیل بوستان های امید روستایی خبر داد و گفت: انتظار داریم در سال جاری موضوع اجرا و تکمیل بوستان های امید به سرانجام برسد.

نماینده عالی دولت با اشاره به تکمیل فاز اول جاده جم-پالایشگاه-ریز با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان تا شهریورماه جاری اضافه کرد: فاز دوم این پروژه با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان به مناقصه رفته که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود و انتظار داریم مردم عزیز و مالکان اراضی در این راستا همکاری لازم را انجام دهند.

حسینی افزود: پروژه ایمن سازی راه جم- فیروزآباد در محدوده شهرستان با نگاه ویژه استاندار بوشهر و نماینده مردم در مجلس با اعتبار ۵۴ میلیارد تومان در دست اقدام است و استاندار فارس نیز تاکید جدی برای عدم توقف پروژه به مدیران راه آن استان داشتند که امیدواریم هر چه زودتر شاهد بهسازی مسیر باشیم.

شفافیت در ساز و کار پرداخت اعتبارات

فرماندار جم بیان اینکه در اختصاص پروژه های ورزشی، بهداشتی و آموزشی به روستاها ملاک جمعیت است گفت: در سال جاری بیش از ۳۰ هزار مترمربع آسفالت در بخش مرکزی اجرا شده یا در حال اجراست.

وی از ایجاد شفافیت در ساز و کار پرداخت اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری خبر داد و گفت: از بدو ورود به فرمانداری جم، به معاونین و بخشداران اعلام کردم به هیچ عنوان نباید یک ریال از اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری در محلی دیگر و بر اساس سلیقه هزینه شود و اعتبار هر روستا به هر میزان که باشد در همان روستا خرج شود.

حسینی با اشاره به موضوع اعتبار ۱۲ درصد دهیاری ها گفت: بارها تاکید کردم تکلیف اعتبار ۱۲ درصد دهیاری ها باید مشخص شود و بخشدار مرکزی مکلف است هر چه سریع تر در این خصوص اقدام کند تا مدارس از این پول بهره مند شوند.

وضعیت آب جم در شرایط خوبی نیست

وی به بحران آب شهرستان جم اشاره کرد و گفت: وضعیت آب جم در شرایط خوبی نیست و به عنوان اولویت اول شهرستان در سطح استان مطرح است.

وی تاکید کرد: وضعیت آب شهرستان به گونه ای است که اگر لازم باشد اعتبارات سایر بخش ها را هم به حوزه آب اختصاص می دهیم تا مردم آسیب کمتری ببینند.

حسینی افزود: در راستای تامین آب شرب با کیفیت و سالم، ماهانه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آب از آب شیرین کن ها خریداری و به شهرستان انتقال می یابد.

فرماندار جم با انتقاد از برخی شایعات در خصوص تامین آب غیر شرب برای مردم گفت: اگر قرار بود آب غیر شرب به مردم بدهیم از آب مخازن موجود استفاده می کردیم در حالی که این کار خیانت به مردم بود و برای تامین آب شرب مردم مخازن تفکیک شده آماده شده است و مردم اطمینان داشته باشند آب سالم و با کیفیت به مخازن سطح شهر و روستا تزریق می شود.

اجرای پروژه آبرسانی از دریا

حسینی با اشاره به وجود ۴۵ حلقه چاه اجاره ای در شهرستان برای تامین آب گفت: فقط در روستاهای شهرستان، ۱۳ چاه اجاره ای و ۲۰ چاه تملکی آب حوزه روستایی را تامین می کنند.

رئیس شورای اداری شهرستان جم، اجرای پروژه آبرسانی از دریا و سد باغان را تنها راه برون رفت از مشکل بحران آب جم دانست و یادآور شد: پیشرفت فیزیکی پروژه آبرسانی و سازه آب شیرین کن مطلوب است و امیدواریم با جدیتی که مسئولان و نماینده مردم در مجلس در این زمینه دارند شاهد اتمام این پروژه مهم باشیم.

حمایت از پارس جم

حسینی به وضعیت تیم پارس جم هم اشاره کرد و گفت: تیم پارس جم از سال گذشته با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند و تلاش ها و پیگیری های زیادی را انجام دادیم تا تیم بتواند در فصل جدید لیگ برتر حضوری موفق داشته باشد.

وی اشتغال را یکی از چالش های جوانان شهرستان برشمرد و اظهار داشت: دولت اعتبارات بسیار خوبی در قالب تسهیلات اشتغال شهری و روستایی اختصاص داد که سهم شهرستان جم ۹ میلیارد تومان است اما متاسفانه این اعتبار به خوبی جذب نشد.

فرماندار جم با بیان اینکه به دردهای جامعه آگاه هستیم گفت: به مشکلات و نیازهای شهرستان واقف هستیم اما برای رفع همه مشکلات و نیازمندی ها با محدودیت های اعتباری مواجهیم که تلاش می کنیم بر اساس اولویت ها اقدام کنیم.