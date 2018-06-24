به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز و پس از شرکت در رأی گیری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور در مصاحبه ای اعلام کرد: این حساس‌ترین انتخابات در تاریخ ترکیه است.

وزیر خارجه ترکیه پس از حضور به همراه همسر خود بر صندوق رای انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس در استان آنتالیا گفت: ان شاءالله این انتخابات برای کشور و دولت‌مان خیر باشد.

چاوش‌اوغلو با بیان اینکه تاکنون در کمپین انتخاباتی از مردم درخواست رای کرده‌ایم و امروز نیز وظیفه شهروندی را انجام دادیم، اظهار داشت: رای خود را دادیم. با سیستم جدید وارد این انتخابات شدیم. ان شاءالله این انتخابات وسیله‌ای برای ثبات، رشد و توسعه بیشتری کشورمان باشد.