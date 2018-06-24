لزوم حضور دائمی و قوی میراث فرهنگی در جزیره خارگ

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی میراث فرهنگی جزیره خارگ اظهار داشت: خوشحال هستیم که پس از پنج سال شاهد حضور مدیران ارشد این اداره کل در جزیره خارگ هستیم.

وی با اشاره به تاریخ گرانبهای جزیره خارگ و هویت تاریخی این جزیره و تاکید بر لزوم حفظ آن، تصریح کرد: قدمت بافت تاریخی جزیره خارگ بسیار غنی است.

باقری افزود: اهالی شریف خارگ اگاه و صبور هستند و خواسته‌ای به حق دارند که میراث فرهنگی این جزیره تاریخی نگهداری و ساماندهی شود، خواسته ما این است که میراث به وظایف قانونی خود در جزیره خارگ عمل کندو تاکنون کم لطفی در این زمینه صورت گرفته است.

رئیس شورای شهر خارگ تصریح کرد: خارگ به واسطه بومیان اصیل خود دارای صنایع دستی غنی است و باید از پتانسیل به صورت ویژه ورود شود، خواسته ما و اکثر اهالی اینست که بحث گردشگری جزیره خارگ فعال و با برنامه ریزی مدون اغاز و به بهره برداری برسد.

باقری ادامه داد: ما خواستار حضور دائمی و قوی میراث فرهنگی در جزیره خارگ هستیم که این حضور باعث رشد و شکوفایی این حوزه در جزیره خارگ خواهد شد.