استان بوشهر در کاهش تلفات رانندگی رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، رئیس پلیس راهور کشور در پیامی به رییس راهور استان بوشهر عنوان کرد: این استان در طرح نوروزی سال ۹۷ بر اساس درصد کاهش جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی موفق به کسب رتبه اول پلیس راهور فرماندهی انتظامی استانهای سراسر کشور شده است.

در بخشی از پیام سرتیپ پاسدار تقی مهری به سرهنگ قدرت اله کشکولی آمده است: ارتقاء و توسعه انضباط ترافیکی، کاهش چشمگیر حوادث و سوانح رانندگی و جان باختگان ناشی از آن در پرتو عنایت الهی، حاصل برنامه ریزی هدفمند، مدیریت و نظارت صحیح ، همت و تلاش مضاعف شما و همکارانتان بوده است.