لزوم توجه به امور تربیتی ودینی دانش آموزان درغنی سازی اوقات فراغت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای ستاد اوقات فراغت، مدیران و معاونان پرورشی و تربیتی اداره های تابعه آموزش و پرورش استان گیلان که در سالن اجتماعات مصلای رشت برگزار شد، اظهار کرد: غنی سازی اوقات فراغت به ویژه برای دانش آموزان از موارد مهمی است که باید برنامه ریزی درستی برای آن از سوی مسئولان امر صورت گیرد.

وی با تأکید بر لزوم همکاری و تعامل همه دستگاه ها در راستای اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت از سوی آموزش و پرورش، افزود: آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه هر جامعه با تربیت نیروی انسانی دارد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش متولی اجرای برنامه های فرهنگی، تربیتی و تعلیم سرمایه های انسانی آینده جامعه است، گفت: انسان بهترین دوران تربیتی خود را در این نهاد بزرگ سپری می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش به رغم وجود همه مشکلات نقش و مسئولیت بزرگی در زمینه غنی سازی اوقات فراغت جوانان ایفا می کند، تصریح کرد: مسئولان آموزش و پرورش با توجه به جامعه هدف گسترده خود باید در زمینه غنی سازی اوقات فراغت برنامه ریزی دقیق و درستی انجام دهند.

آیت الله فلاحتی با تأکید بر دوری از هرگونه افراط و تفریط در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، یادآورشد: باید در اجرای این برنامه هم مسئولان و هم والدین هوشمندانه و مدبرانه عمل کنند.

وی با بیان اینکه در این حوزه باید به امور تربیتی و دینی دانش آموزان نیز توجه ویژه ای صورت گیرد، افزود: آموزش و پرورش در این زمینه نقش تعیین کننده ای ایفا می کند و باید در امور تربیتی و در راستای ترویج معارف اسلامی از افراد آگاه و مسئول استفاده کند.

امام جمعه رشت همچنین با اشاره به اینکه بین کسب علم و دانش و انتخاب مسیر درست در زندگی ارتباط مستقیم وجود دارد، گفت: فردی که از دانش و آگاهی کافی برخوردار باشد در انتخاب مسیر درست در زندگی خطا نمی کند.

وی با تأکید بر بهره برداری از آموزه های دینی و اسلامی در اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، اظهار کرد: باید از ظرفیت های گسترده دین اسلام برای غنی سازی حوزه های فرهنگی، اجتماعی و دینی بهره گیری شود.

آیت الله فلاحتی با اشاره به انتقال مفاهیم قرآنی و آموزه های دین اسلام به دانش آموزان از سوی آموزش و پرورش، ادامه داد: سیره اخلاقی و رفتاری ائمه اطهار بهترین الگو برای زندگی جوانان و نوجوانان و کاهش آسیب های اجتماعی است.



فعالیت پایگاه های غنی سازی اوقات فراغت آموزش و پرورش استان گیلان از فردا (دوشنبه چهارم تیرماه) آغاز می شود.