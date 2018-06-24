به گزارش خبرنگار مهر سید مناف هاشمی عصر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: وزارت کشور موضوعات و مباحث مختلفی را در کشور دنبال می‌کند اما در ۱۰ سال گذشته وضعیت پتروشیمی گلستان از وزارت کشور منتقل و مطالبه نشده بود.

وی با بیان این‌که حل موضوع پتروشیمی گلستان تنها یکی از هزار موضوعی است که وزارت کشور پیگیر آن است، افزود: بعد از نشست با آقای نوروززاده، مدیر پتروشیمی کشور و سه تا چهار جلسه با اعضای هیئت مدیره پتروشیمی موضوع پترروشیمی استان را به وزیر کشور منتقل کردیم چرا که معتقد هستیم سکوت در مورد این موضوع ظلم به مردم است.

استاندار گلستان با اشاره به این‌که نمی‌دانیم در نهایت مشکل پتروشیمی گلستان حل می‌شود یا نه، ادامه داد: ۹۵ هزار نفر ۱۰ سال است سهام پتروشیمی گلستان را خریداری کرده‌اند و ما وظیفه داریم تا قبل از آن‌که این موضوع به یک آسیب اجتماعی تبدیل شود برای آن چاره اندیشی کنیم.

وی اضافه کرد: موضوع پتروشیمی گلستان به وزیر کشور منتقل شده و معاون اقتصادی وزیر کشور موضوعاتی همچون پتروشیمی گلستان را که بار اجتماعی دارد، پیگیری می‌کند.

هاشمی با بیان این‌که پتروشیمی گلستان تا ۶ ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود، تصریح کرد: تعیین تکلیف به معنای حل مسئله نیست بلکه به دنبال راهکاری هستیم که مردم به حق و حقوق خود برسند.

وی بیان کرد: یکی از راهکارها فروش کل سهمام پتروشیمی گلستان به سرمایه گذار جدید و قدرتمند است و راهکار دیگر آن هم اصلاح و کوچک کردن پروژه و تغییر خوراک آن است.

استاندار گلستان با اشاره به این که اجرای ۱۰۰ موضوع مهم و محوری در مدت چهار سال در دستور کار قرار دارد، گفت: پتروشیمی گلستان سخت ترین پروژه استان است و امیدواریم بتوانیم به زودی به راهکار مناسبی برای حل آن برسیم.

وی به برخی از پروژه های مهم و محوری اشاره و تصریح کرد: اجرای آزاد راه گرگان- کلاله- آشخانه، کمربندی گرگان و تکمیل جاده خوش ییلاق، تکمیل هتل‌ها و مجموعه های اقامتی و بوم گردی و ... در دستور کار قرار دارد.

شهرک گردشگری در گلستان ایجاد می‌شود

وی از ایجاد شهرک‌های گردشگری و صنعتی در گلستان خبر داد و افزود: ایجاد شهرک گردشگری در دستور کار قرار دارد و اداره کل راه و شهرسازی در حال مکان یابی آن است که به زودی اجرایی شود.

هاشمی ادامه داد: انتقال پادگان از داخل شهر گرگان و بهره برداری از باغ روس‌هااز دیگر موضوعاتی است که مذاکره در خصوص آن انجام شده و به نتایج خوبی دست یافته ایم.

وی از احیاء بافت فرسوده گرگان و گنبد خبر داد و اضافه کرد: گلستان جزو دو سه استان حادثه خیز کشور است و سال هاست نسبت به نقاط حادثه خیز استان به‌ویژه در شرق استان بی توجهی شده است.

استاندار تصریح کرد: نقاط حادثه خیز استان شناسایی شده و اصلاح این نقاط یکی از ۱۰۰ موضوع مهم و محوری است که اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به این که موضوعاتی همچون مدیریت زباله و پسماند، آشوراده، خلیج گرگان، منطقه آزاد، بندر سبز و بندر خشک و ... از موضوعات مهم و محوری استان است، خاطرنشان کرد: همه این ۱۰۰ پروژه و موضوع برای ما و استان مهم است و به موازات آن ها را پیش می‌بریم اما دغدغه اصلی استان اشتغال جوانان است و تلاش داریم نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصدی گلستان را به زیر ۱۰ برسانیم.