به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آریایی با اشاره به برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجرد اظهار داشت: به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برنامه های متنوع و متعددی از سوی موسسات و انجمن های سلامت در حوزه ترک اعتیاد و ارگان های دولتی تدارک دیده شده که طی این هفته اجرا می شوند.

وی گفت: این برنامه ها شامل، همایش محله ای پیشگیری از اعتیاد، همایش پیاده روی خانوادگی، ایجاد زنجیره انسانی با شعار «بگو نه به اعتیاد»، برگزاری ایستگاه سلامت، نقاشی کودکان، دایر کردن چادر اطلاع رسانی و فروش نشریه انجمن معتادان گمنام بهبود یافته، جشنواره سلامت اجتماعی، همایش مبارزه با مواد مخدر، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی خانواده های بهبود یافته، ایستگاه آموزش پیشگیری از اعتیاد با نقاشی کودکان بر روی بوم، جشن ترخیص بیماران بهبود یافته مرکز TC، برپایی ایستگاه مشاوره در راستای پیشگیری از اعتیاد، کلاس آموزش شناخت پیشگیری از اعتیاد پرسنل و ... است.

فرماندار بروجرد گفت: این برنامه ها از سوی جمعیت هلال احمر بروجرد، بهزیستی، موسسه حامیان سلامت اجتماعی، موسسه ساحل آرامش، کانون پرورش فکری کودکان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجرد در طول هفته مبارزه با مواد مخدر اجرا خواهد شد.