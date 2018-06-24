به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دامپزشکی شهرستان همدان؛ امیرحسین نقی پور اظهار داشت: شهرستان همدان دارای بیش از ۱۲ مرکز نگهداری و باشگاه سوارکاری اسب است که دامپزشکی در طول سال طی دو نوبت نسبت به تست اسب ها از نظر بیماری مشمشه اقدام می کند.

وی گفت: امسال نیز همچون سال های گذشته این طرح آغاز شده و پیش بینی می شود ۱۵۰ رأس اسب، تحت پوشش تست مشمشه قرار گیرند.

وی افزود: مشمشه یکی از امراض کشنده و خطرناک در تک سمیان است و جزو بیماری های مشترک و قابل انتقال به انسان هم محسوب می شود و به دلیل خطر مرگ و میر زیاد و احتمال ابتلای انسان، از نظر سازمان جهانی بهداشت دام در زمره بیماری های اخطار کردنی یا هشدار دادنی طبقه بندی می شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه اکنون در استان مورد مشکوکی از بیماری مشمشه وجود ندارد، افزود: باشگاه‌های سوارکاری استان هر ساله از نظر این بیماری تست می‌شوند و در صورت مشاهده هر مورد مشکوکی اقدامات لازم انجام می‌شود.