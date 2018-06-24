۱۰ دوره مسابقات ژیمناستیک در کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلیمانی ظهر یکشنبه در مجمع سالیانه ژیمناستیک چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه۱۰ دوره مسابقات ژیمناستیک در کشور برگزار شد، اظهار داشت: این مسابقات از مرداد ماه سال گذشته تا پایان سال ۹۶ در سطح کشور برگزار شده است.

وی عنوان کرد: ورزش ژیمناستیک یکی از پر طرفدارترین رشته های ورزشی در ورزش پایه است.

فدراسیون ژیمناستیک با اشاره به اینکه ورزش ژیمناستیک یکی از پر مدال ترین ورزش ها در رقابت های آسیایی و جهانی به شمار می رود، بیان کرد: توسعه این ورزش در سطح کشور ضروری است.

وی ارتقای سطح کیفی ورزش ژیمناستیک را از برنامه های فدراسیون ژیمناستیک برشمرد و بیان کرد: برگزاری کلاس مربیگری ژیمناستیک در کشور مورد توجه قرار می گیرد.

سلیمانی ادامه داد: حضور موفق در مسابقات آسیایی و بین‌المللی از مهمترین اهداف فدراسیون ژیمناستیک است.

فدراسیون ژیمناستیک یادآور شد: مسابقات ژیمناستیک کشورهای اسلامی در کشور برگزار می شود که برگزاری این مسابقات به مناسبت رویداد تبریز ۲۰۱۸ به این شهر واگذار شده است.

وی ادامه داد: برگزاری طرح های استعدادیابی ژیمناسیک در سطح کشور از دیگر برنامه های فدراسیون ژیمناستیک است.

فدراسیون ژیمناستیک ادامه داد: شناسایی ورزشکاران مستعد ژیمناستیک و هدایت آنها در مسیر قهرمانی پروری از دیگر اهداف فدراسیون ژیمناستیک است.