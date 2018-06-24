به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دولت باغچه لی رهبر حزب ملی‌ ترکیه پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمانی این کشور در مصاحبه ای در آنکارا اعلام کرد: با توجه به اتخاذ تدابیر لازم توسط مسئولین مربوطه، انتخابات سالمی برگزار خواهد داشت.

رهبر حزب ملی‌ ترکیه ادامه داد: مسئولان برگزاری انتخابات تمام تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌اند. هیچ‌گونه مشکلی پیش نمی‌آید و انتخابات سالمی برگزار خواهد شد.

دولت باغچه لی در ادامه افزود: امیدوارم این انتخابات مایه خیر و برکت برای کشور و ملت ترکیه باشد. روز مهمی برای ملت ماست. باور دارم که انتخاباتی سالم در فضایی امن و آرام برگزار و کشور وارد دوره ای تازه خواهد شد.

گفتنی است روند رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس ترکیه صبح امروز ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ از ساعت ۰۸.۰۰ صبح به وقت محلی بطور همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

این انتخابات در ۱۸۰ هزار و ۶۵ صندوق و با حضور ۵۶ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۶۳۲ واجد شرایط تا ساعت ۱۷.۰۰ به وقت محلی برگزار می شود.