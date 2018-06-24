استان بوشهر ٣٠٠ اثر تاریخی ثبت شده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امیرزاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی میراث فرهنگی جزیره خارگ اظهار کرد: جزیره خارگ به عنوان قطب صادرات نفت خام کشور نقش بسیار مهمی را در عرصه اقتصادی ایفا می‌کند.

امیرزاده خاطرنشان کرد: خارگ بیشتر از نفت و گاز ثروتش از میراث فرهنگی و تاریخ خارگ غنی است، وجود این همه بنای تاریخی در وسعت کم نشان از غنی بودن این تاریخ است.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم جزیره خارگ حوزه گردشگری است، بیشتر از آنچه فکر کنیم این جزیره کهن پتانسیل قطب گردشگری در کشور را دارد.

وی تصریح کرد: خارگ دارای یک بافت غنی فرهنگی است، فرهنگی شاید با قدمت بیش از سه هزار سال، متاسفانه با مشکلات مالی در برخی از حوزه مواجه هستیم و این موضوع با توجه به گستردگی موضوعات این حوزه اجتناب ناپذیر است.

امیرزاده ادامه داد: مطالبات اهالی شریف خارگ در حوزه تاریخی و فرهنگی کاملا بجاست و تمامی دستگاه های متولی در جزیره خارگ به‌ویژه در نفت و گاز باید به مسئولیت های ذاتی خود در این حوزه ها عمل کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر تصریح کرد: مطالبه گری اهالی جزیره باید در این حوزه بیشتر شود.