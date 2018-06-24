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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۵

بخشدار ویژه خارگ:

بناها و محوطه‌های تاریخی خارگ شناسایی و ساماندهی شود

بناها و محوطه‌های تاریخی خارگ شناسایی و ساماندهی شود

بوشهر - بخشدار ویژه خارگ گفت: بناها و محوطه‌های تاریخی خارگ باید شناسایی و ساماندهی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی میراث فرهنگی جزیره خارگ اظهار کرد: اهالی شریف خارگ مطالبه گری آگاهانه دارند و خواسته های اهالی شریف جزیره خارگ در حوزه میراث فرهنگی به حق است.

وی خاطرنشان کرد: این اهالی صبور جزیره خارگ دغدغه میراث فرهنگی و پیشنه خود را دارند و فقط با کمک این مردم شریف توانستیم خیلی از مشکلات جزیره خارگ را حل کنیم.

بخشدار ویژه خارگ افزود: بافت بومی و قدیمی این جزیره در حال فراموشی است، خارگ و فرهنگ خارگی نباید فراموش شود، پژوهش‌های باستان شناسی در جزیره خارگ بررسی شود.

رضایی تصریح کرد: بناها و محوطه‌های تاریخی خارگ باید شناسایی و ساماندهی شود، هنرهای سنتی این جزیره باید بصورت ویژه شناسایی و مکتوب شود.

بخشدار ویژه خارگ ادامه داد: تخصیص اعتبارات به حفاظت فیزیکی یکی از خواسته های بخش ویژه خارگ از میراث است، از تمامی ارگان‌ها و نهادها درخواست داریم که در ابن زمینه مشارکت داشته باشند و در کنار میراث فرهنگی باشند.

کد مطلب 4329451

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