راه اندازی دامداری برای آموزش عملی دانشجویان ورامینی

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شیبانی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا طی سخنانی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد گفت: راه اندازی مرکز آموزش مهارت های بالینی و اتاق عمل برای رشته های پزشکی که منجر به دریافت رشته اتاق عمل و نیز کارشناسی ارشد پرستاری بالینی و بهداشت مواد غذایی شد، راه اندازی مجتمع مربوط به رشته های کشاورزی از قبیل دامداری ۱۰۰۰ راسی که سبب کلید خوردن جذب دانشجو بدون شهریه برای اولین بار در این واحد دانشگاهی شد.

وی با بیان این که این پروژه دامداری ۱۰۰۰ راسی دانشگاه آزاد ورامین- پیشوا از ۵۰ راس دام آغاز شده است، گفت: اکنون ۴۰۰ دام در این دامداری داریم و اگر ظرفیت آن تکمیل شود، سالانه ۳ میلیارد تومان سود خالص خواهد داشت.

شیبانی در ادامه به رشته های شیلات اشاره کرد و گفت: برای این رشته پرورش و تکثیر ماهی راه اندازی شده است که این مرکز قابلیت تولید تا ۱۰۰ تن ماهی را در طی یکسال دارد ضمن اینکه می تواند برای رشته های کشاورزی و زیست شناسی نیز خدمات هایی را ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه سیستم اجرا شده به عنوان الگویی برای کشاورزان منطقه قرار گرفته است، گفت: با اجرای این سیستم در ۷۵ متر در سال ۲۰ تن ماهی تولید می شود بدون اینکه مصرف آب چندانی داشته باشد و ساخت این پروژه ها همگی توسط پرسنل، دانشجویان و اساتید متخصص این واحد انجام شده است.

رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا با بیان اینکه توسعه بخش گلخانه ای در رشته زراعت را نیز در این واحد دانشگاهی داشته ایم گفت: در این بخش ۱۳ هزار متر مربع فضای گلخانه ای ایجاد کرده ایم تا بتوانیم رشته زراعت را که تا مقطع دکتری در این واحد ارائه می شود داشته باشیم و با راه اندازی این سیستم توانستیم سرویس خوبی جهت پایان نامه به دانشجویان بدهیم.

خدمات دانشجویی مشکلی که بود قبلا با الان با ۵ نوع غذا داریم با تولیدات خودمان و ضمن اینکه مواد پروتئینی کل استان را تامین می کنیم ضمن اینکه در این راستا درآمدزایی خوبی را هم کسب می کنیم و برای ساخت پارکینگ و باشگاه اسب سواری نیز خدمات خوبی صورت گرفته است

بر اساس این گزارش، بعد از ظهر یکشنبه طی مراسمی حامد زارعی به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا معرفی شد و زحمات حسینعلی شیبانی رییس پیشین این واحد دانشگاهی مورد تجلیل قرار گرفت.