تأکید استاندارایلام بر کار کارشناسی تقاضای معافیت های معادن استان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در اولین جلسه شورای معادن استان خواستار بررسی دقیق و توجه به وضعیت معادن استان شد و گفت: حقوق دولت و افراد در معادن باید از طریق کار کارشناسی دقیق مورد بررسی قرار گیرد و یک قاعده و رویه متحدی برای تمام معادن در نظر گرفته شود.

تشریح آخرین دستور العمل شورای معادن استان، درخواست معافیت تبصره ۳ ماده ۶ قلانون ( حق الارضه به مبلغ ۹۰ میلیون به دلیل تخریب عملیات اکتشاف ناشی از زلزله ، درخواست معافیت تبصره ۳ ماده ۶ قانون (حق الارض) به مبلغ ۷۰ میلیون ریال به دلیل مشکل عدم فعالیت ، درخواست تعطیلی ۲ ساله به دلیل باطله برداری معدن و عدم استخراج ماده معدنی در سال های ۹۴ و ۹۵ ، درخواست تعطیلی به دلیل عدم فعالیت معدن تا افتتاح واحد فراوری برای سال ۹۴ و ۹۵ و اصلاح روش واگذاری محدوده های معدنی از جمله مصوبات اولیه جلسه شورای معادن استان بود.