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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۱

تأکید استاندارایلام بر کار کارشناسی تقاضای معافیت های معادن استان

تأکید استاندارایلام بر کار کارشناسی تقاضای معافیت های معادن استان

ایلام-استاندار ایلام بر کار کارشناسی در خصوص تقاضای معافیت های حق العرض معادن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در اولین جلسه شورای معادن استان خواستار بررسی دقیق و توجه به وضعیت معادن استان شد و گفت: حقوق دولت و افراد در معادن باید از طریق کار کارشناسی دقیق مورد بررسی قرار گیرد و یک قاعده و رویه متحدی برای تمام معادن در نظر گرفته شود.

تشریح آخرین دستور العمل شورای معادن استان، درخواست معافیت تبصره ۳ ماده ۶ قلانون ( حق الارضه به مبلغ ۹۰ میلیون به دلیل تخریب عملیات اکتشاف ناشی از زلزله ، درخواست معافیت تبصره ۳ ماده ۶ قانون (حق الارض) به مبلغ ۷۰ میلیون ریال به دلیل مشکل عدم فعالیت ، درخواست تعطیلی ۲ ساله به دلیل باطله برداری معدن و عدم استخراج ماده معدنی در سال های ۹۴ و ۹۵ ، درخواست تعطیلی به دلیل عدم فعالیت معدن تا افتتاح واحد فراوری برای سال ۹۴ و ۹۵ و اصلاح روش واگذاری محدوده های معدنی از جمله مصوبات اولیه جلسه شورای معادن استان بود.

کد مطلب 4329463

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