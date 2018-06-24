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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

کنسولگری افتخاری بلغارستان در قدس اشغالی افتتاح می‌شود

کنسولگری افتخاری بلغارستان در قدس اشغالی افتتاح می‌شود

تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نخست وزیر این رژیم گفته است بلغارستان به زودی کنسولگری افتخاری خود را در قدس اشغالی افتتاح می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه هفتم تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نخست وزیر این رژیم گفته است بلغارستان به زودی کنسولگری افتخاری خود را در قدس اشغالی افتتاح می‌کند.

بر اساس این گزارش، این کنسولگری نه تنها به امور بغاری‌های ساکن قدس، بلکه به تمامی بغاری‌های ساکن فلسطین اشغالی رسیدگی خواهد کرد.

کولکوف بوریسوف نخست وزیر بلغارستان چند روز پیش به فلسطین اشغالی سفر کرده و پس از دیدار با نتانیاهو از افتتاح کنسولگری افتخاری کشورش در قدس خبر داده است.

رژیم صهیونیستی امیدوار است که این اقدام در نهایت به افتتاح سفارت رسمی بلغارستان در قدس منجر شود.

کد مطلب 4329464

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