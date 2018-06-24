دست اندازی به «موته»/ تسلط شکارچیان به منطقه تاسف برانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدری پیش از ظهر یکشنبه، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: حیات وحش موته یکی از بینظیرترین زیستگاه های آهو در استان اصفهان است اما در حالی به راحتی مجوز اکتشاف ۳۶ هکتاری معدن آن به حوزه علمیه داده می شود که انفجارات ناشی از آن سبب ترس حیوانات و فرار چندین کیلومتری آنها از منطقه موته میشود.
وی با بیان اینکه دادن این مجوز سبب تعجب کارشناسان، کنشگران و دلسوزان محیط زیست شد، افزود: واگذاری ٣۶ هکتار به معدنکاران که تنها برای اکتشاف است، عملاً با محوطهسازی و جادهسازی و تاسیسات جانبی همراه است که شاید تا چندین برابر این واگذاری را شامل شود که ورود افراد غریبه، کارگران فصلی و معدنکاران سبب تسلط شکارچیان به منطقه و افزایش شکار خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام کرد: این معدن در مسیر کوچ حیوانات است و سبب جزیرهای شدن و حبس حیوانات در بخشی از منطقه میشود که این مسئله در شرایط بروز بیماریهای اپیدمی بسیار خطرناک خواهد بود.
وی گفت: مهمترین نگرانی کارشناسان محیط زیست گرد و غبار حاصل از اکتشاف معدن و باز شدن پوشش گیاهی و خاکی ناشی از آن است که سبب آسیب به گیاهان منطقه میشود.
مقدری گفت: تجاوز به موته میتواند مجوزی برای دیگر نهادهای عمومی و خصوصی قدرتمند برای تجاوز به آخرین زیستگاهها و ذخیرههای گیاهی و جانوری کشور باشد و اگر جلوی آن گرفته نشود هر روز شاهد این تنشها و مخاطرات خواهیم بود.
وی با درخواست از استاندار مبنی بر اینکه در صدور مجوز معدن برای منطقه موته تجدید نظر کند، گفت: در صورت صدور این مجوز آثار مخرب محیط زیستی آن نه تنها دامن شما را میگیرد بلکه نفس زیستبوم ایران را خواهد گرفت.
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