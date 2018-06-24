۱۲۰۰پایگاه اوقات فراغت درگیلان/ توانمندسازی و کسب مهارت هدف است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجتی ظهر یکشنبه در دیدار اعضای ستاد غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان که در مصلای رشت برگزار شد، اظهارکرد: با توجه به پایان سال تحصیلی برنامه ریزی برای اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت در آموزش و پرورش استان انجام شده است.

وی به اهمیت برگزاری طرح غنی سازی اوقات فراغت به ویژه برای دانش آموزان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه برای اجرای این طرح در استان برنامه ریزی خوبی در آموزش و پرورش صورت گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در ادامه با اشاره به نقش تأثیرگذار اجرای این طرح در کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: با توجه به اهمیت این طرح تلاش شده تا از مربیان و افراد توانمند در حوزه آموزشی بهره گیری شود.

وی به نقش مهم و تأثیرگذار آموزش و پرورش در تربیت نیروهای انسانی به عنوان سرمایه های ملی جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از اولویت ها و سیاست های آموزش و پرورش تربیت نیروهای انقلابی، دینی و توانمند است.

حاجتی در ادامه خاطرنشان کرد: به رغم عدم تخصیص اعتبار برای اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت به آموزش و پرورش از سوی دستگاه ها در سال گذشته، خوشبختانه برنامه های اوقات فراغت با کیفیت بسیار خوبی اجرا شد.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا با نیازسنجی در این حوزه برنامه های خوبی برای اجرا تعریف و تدوین شود، افزود: یکی از اهداف اجرای این طرح علاوه بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان آشنایی آنها با مهارت های مختلف و توانمندسازی برای حرکت به سمت کارآفرینی و تولید است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به اینکه در سال جاری هزار و ۲۰۰ پایگاه در قالب این طرح فعالیت می کنند، گفت: فعالیت پایگاه های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در گیلان از فردا در سراسر استان آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰۹ هزار دانش آموزان از برنامه های طرح غنی سازی آموزش و پرورش بهره مند شدند، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۱۰ هزار دانش آموز در این پایگاه ها حضور یابند.