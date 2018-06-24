احتمال تحقیق و تفحص سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به ابهامات یک بانک خصوصی متعلق به کلانشهرها و استعفای مدیرعامل سابق این بانک تصریح کرد: آقای افشانی و شهرداران باقی کلانشهرهای کشور که جزو سهامداران اصلی این بانک هستند، هفته گذشته در این رابطه جلسه‌ای برگزار کرده و تصمیماتی گرفتند. ما در جریان جزئیات علت استعفای مدیرعامل سابق بانک نیستیم اما آنچه مسلم است رفتن ایشان بوده و اینکه بانک در حال حاضر به وسیله سرپرست اداره می‌شود.

میرلوحی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی پس از چهار سال به عدم صلاحیت مدیرعامل سابق رسیده است، گفت:‌ شاید جا دارد ما هم از بانک مرکزی گله کنیم و من در جلسه هم‌اندیشی امروز صبح با آقای افشانی، این مساله را مطرح کردم. البته از نظر من، عملکرد بانک‌های ما در سال‌های اخیر مشکل داشته است.

وی ادامه داد: من یکی از منتقدین بانک‌ها بوده و به رفتار آنها در خصوص موسسات مالی انتقاد دارم. بانک مرکزی با وجود تمام زحماتی که کشیده است اما اگر به موقع وارد عمل می‌شد شرایط به این شکل درنمی‌آمد. با این حال در مجموع شرایط این بانک از بسیاری از بانک‌ها بهتر است. در مورد مدیرعامل بعدی بانک شهر نیز لیستی در حال تهیه است و در آینده در خصوص آن تصمیم خواهیم گرفت.

میرلوحی در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص وجود سندسازی‌هایی این بانک و ارتباطات خانوادگی در این بانک گفت: اجازه بدهید وارد این مساله نشویم. الان دیگر زمان آن گذشته است. ایشان به هر دلیلی چه عملکردی و یا مسائل سختی باشد دیگر از بانک شهر رفته‌اند و اجازه دهید من ورود پیدا نکنم.

وی در واکنش به سوال یکی دیگر از خبرنگاران که به مصاحبه او در خصوص اتلاف منابع شهرداری به خاطر اقدامات قائم مقام شهردار اسبق اشاره داشت، گفت: آقای نجفی از ما خواستند که وارد این بحث نشویم. یکی از این شرکت‌های کارگزار قرار بود به تعبیری آب بیاورند اما کوزه (شهرداری) را نیز به باد دادند. این شرکت‌ها قرار بود به خاطر شرایط مالی کمک دست شهرداری باشند و به عنوان واسطه و تسهیل‌گر عمل کنند. آقای نجفی (شهردار سابق) و آقای حسینعلی مکارم (معاون مالی شهردار) چندین بار از من خواستند در این خصوص تعامل کنم.

میرلوحی افزود: قرار بود قبل از عید مبلغ قابل توجهی به شهرداری بازگردانده شود و بعد این مهلت را به بعد از عید تغییر دادند اما تا امروز پول‌ها به شهرداری بازنگشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به این انتقاد خبرنگاران که چرا در صحن بیشتر به این موارد اشاره نمی‌شود، افزود: من بیش از بقیه اعضا بارها در این مورد صحبت کردم.

میرلوحی در رابطه با جزئیات ۱۳۰۰ ملک واگذار شده توسط مدیریت شهری گذشته افزود: من از سازمان مستغلات و املاک شهرداری درخواست کردم این املاک را دسته‌بندی کنند. متاسفانه بی‌انضباطی مالی در شهرداری مرکز، شهرداری مناطق و همه سازمان‌ها به چشم می‌خورده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این واگذاری‌ها غیرقانونی بوده است، افزود: این واگذاری‌ها نباید صورت می‌گرفته همین امروز شاهد بودیم که اگر قرار باشد یک واگذاری صورت بگیرد مثلا برای موزه خانم ایران درودی چقدر در شورا در خصوص آن بحث و جدل صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: این املاک به اشخاص واگذار شده و بسیاری از آنها در خود سازمان املاک و مستغلات مشغول به کار بوده‌اند و من حقیقتا اصل را بر بازگشت املاک گذاشته‌ام.

وی با تاکید بر اینکه روزانه در حال پیگیری است، افزود: خبر دارم که تعداد قابل توجهی احکام قضایی صادر شده است. حدود ۱۰۰ حکم در رابطه با املاک تاکنون صادر شده و حکم استرداد ۱۰۰ ملک صادر شده است.

وی ادامه داد: خبر دارم که در مواردی به متصرفان املاک مراجعه کردند اما آنها برخورد خوبی نداشتند. امیدواریم هر چه زودتر این املاک که تعدادی از آنها در اختیار مدیران سابق است (کسانی که خودشان متصدی بودند)، بازگردد.

عضو هیئت ریسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط باید به سوی تحقیق و تفحص در خصوص کل واگذاری‌هایی برویم که در سال‌های اخیر صورت گرفته است.

وی افزود: براساس اظهارات یکی از شهرداران مناطق برخی از این افراد حاضر به بازپس‌دهی املاک واگذار شده نیستند و یکی از شهرداران مناطق که به شدت پیگیر این پرونده است، به ما پیشنهاد داد که شاید طرح تحقیق و تفحص در این خصوص راه بیفتد.

وی در پاسخ به این سوال که چطور بحث تحقیق و تفحص از املاک را مطرح می‌کند درحالی‌که با وجود ابلاغ حکم (تحقیق و تفحص از همشهری) هنوز نتایج کار مشخص نیست و براساس اطلاعات برخی کانال‌های تلگرامی اعضای شورا به علت رفاقت با حاجی (مدیرعامل فعلی موسسه همشهری) طرح را متوقف کرده‌اند، گفت: آقای حاجی خودشان جزو موافقین طرح تحقیق و تفحص محسوب می‌شوند و مشکلی با این مساله ندارند.

عضو شورای شهر در رابطه با تکذیبیه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری در خصوص تخلفات این سازمان در سند تحویل و تحول گفت: اقدامات سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران با چندین ذره‌بین از سوی ما مورد بررسی قرار گرفته است. این سازمان‌ها را از جنبه اساسنامه‌ها گرفته تا ساختارها این موسسات را زیر ذره‌بین قرار داده‌ایم و طرح تحقیق و تفحص از این صندوق در دستور کار قرار ندارد.

وی با بیان اینکه احتمال تحقیق و تفحص از املاک واگذار شده وجود دارد، افزود: اکنون شاهد هستیم که ۶۷۴ ملکی که در سند تحویل و تحول محمدعلی نجفی (شهردار سابق) ذکر شده بود؛ امروز به ۱۳۰۰ ملک رسیده است و به نظر من بیشتر خواهد شد. املاک واگذار شده مرتب در حال شناسایی است. در برنامه دوم پنج ساله شهرداری تهران در این خصوص تکلیفی برای شهرداری مشخص شده بود اما کم‌کاری شده است. قرار بود لیست این املاک شناسایی و در اختیار شهرداری قرار گیرد اما در این خصوص کم‌کاری صورت گرفته است و هنوز که هنوز است در حال شناسایی املاکی هستیم که شاید تا یک روز قبل هم از آن اطلاع نداشتیم.

میرلوحی با بیان اینکه برخی از این املاک ممکن است با استناد به ماده ۱۴۷ به صورت کامل واگذار شده باشند، افزود: ممکن است چنین اتفاق تلخی افتاده باشد.

عضو شورای شهر در واکنش به اظهارات یکی از خبرنگاران در خصوص واگذاری املاک به خانواده اشخاص شناخته شده گفت: از شهرداری جای سوال دارد که چرا این طور حاتم‌بخشی کرده و بی‌نظمی و بی‌انضباطی پیش آمده است. ما به شدت به این مسائل حساسیم اما جالب است یکی از کسانی که احکام قضایی استرداد املاک را صادر کرده بود از ما پرسید نکند شما این املاک را گرفته و می‌خواهید دوباره به کس دیگری واگذار کنید؟ اما امیدواریم که دیگر این اتفاق نیفتد و این املاک می‌تواند درآمدی برای شهرداری باشد.

میرلوحی ادامه داد: املاک واگذار شده معمولی نیستند اکثرا در نقاط شمالی شهر قرار دارند و برخی حتی اجاره‌نامه هم ندارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به این سوال که چرا در مدیریت شهرداری گذشته افرادی از اقشار و گرایشات متفاوت از جریان‌های مختلف سیاسی گرفته تا مسئولین به نوعی نمک‌گیر شهرداری شده بودند، گفت: ما فقط می‌گوییم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و بنا داریم همه املاک را به هر دلیلی و به هر شخصی از خیریه تا کاربری‌های دیگر، پس بگیریم. شاید هم به جایی برسیم که طرح تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات را راه بیاندازیم.

وی در انتها خاطرنشان کرد: اگر احساس کنیم باید تحقیق و تفحص صورت بگیرد این کار را آغاز می کنیم اما فعلا با همین شیوه هم کار تحقیق و تفحص را پیش می‌بریم. اینکه اعضای دیگر شورا در این خصوص صحبت نمی‌کنند به این معنا نیست که بی‌توجه هستند بلکه هر کدام یک ماموریت جداگانه دارند.